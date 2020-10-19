Распоряжение главы Республики Карелия от 16 октября 2020 года № 644-р

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля 2020 года, № 1000202004240005; 27 апреля 2020 года, № 1000202004270001, 1000202004270005; 28 апреля 2020 года, № 1000202004280001; 29 апреля 2020 года, № 1000202004290003; 4 мая 2020 года, № 1000202005040002, 1000202005040001, 1000202005040005; 6 мая 2020 года, № 1000202005060002; 12 мая 2020 года, № 1000202005120007, 1000202005120006; 13 мая 2020 года, № 1000202005130011; 15 мая 2020 года, № 1000202005150002; 18 мая 2020 года, № 1000202005180001, 1000202005180002; 20 мая 2020 года, № 1000202005200006; 21 мая 2020 года, № 1000202005210001; 25 мая 2020 года, № 1000202005250001; 26 мая 2020 года, № 1000202005260009; 28 мая 2020 года, № 1000202005280001; 1 июня 2020 года, № 1000202006010001; 5 июня 2020 года, № 1000202006050006; 8 июня 2020 года, № 1000202006080001; 9 июня 2020 года, № 1000202006090001; 10 июня 2020 года, № 1000202006100002; 15 июня 2020 года, № 1000202006150001; 18 июня 2020 года, № 1000202006180003; 23 июня 2020 года, № 1000202006230005; 25 июня 2020 года, № 1000202006250001, 1000202006250008; 30 июня 2020 года, № 1000202006300001; 3 июля 2020 года, № 1000202007030001; 13 июля 2020 года, № 1000202007130001; 16 июля 2020 года, № 1000202007160001; 23 июля 2020 года, № 1000202007230005; 3 августа 2020 года, № 1000202008030001; 6 августа 2020 года, № 1000202008060010; 7 августа 2020 года, № 1000202008070005; 14 августа 2020 года, № 1000202008140003; 19 августа 2020 года, № 1000202008190001; 24 августа 2020 года, № 1000202008240001; 28 августа 2020 года, № 1000202008280001; 2 сентября 2020 года, № 1000202009020001; 16 сентября 2020 года, № 1000202009160001; 21 сентября 2020 года, № 1000202009210003)

следующие изменения:

1) пункт 8.41 дополнить абзацем следующего содержания:

"Запретить продажу товаров и предоставление услуг, включая услуги общественного транспорта (в том числе в случае уже произведенной оплаты) физическим лицам, не использующим средства индивидуальной защиты - маски. Исключением являются те услуги, которые по своему характеру не могут быть оказаны при использовании физическим лицом средств индивидуальной защиты - масок.";

2) в пункте 9:

подпункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

"гибкий график прибытия/убытия на рабочее место, позволяющий избежать скопления работников и обеспечивающий нахождение на рабочем месте одновременно не более 50 процентов работников;";

подпункт 5 признать утратившим силу;

дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

"8) ограничить направление работников в служебные командировки или служебные поездки в другие субъекты Российской Федерации, а также привлечение лиц из других субъектов Российской Федерации для осуществления обязательств, основанных на трудовых и иных договорах.";

3) пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Запретить проведение на территории Республики Карелия спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с численностью 50 человек и более, за исключением проведения мероприятий на открытом воздухе.

При проведении мероприятий (общественных встреч) с численностью менее указанной в абзаце первом настоящего пункта обеспечить использование участниками мероприятий средств индивидуальной защиты (масок), соблюдение санитарного режима (наличие разрешенных к применению дезинфекционных средств), а после проведения таких мероприятий незамедлительно проводить уборку помещений, в уборку помещений включить мероприятия по дезинфекции.

Организаторам ярмарок по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг), проводимых на открытом воздухе, обеспечить:

установку стационарного диспенсера (дозатора) или мобильной стойки с диспенсером (дозатором) с кожным антисептиком, парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) при входе и выходе (в случае разделения потоков посетителей) в местах, доступных для посетителей, с обязательным размещением информации об используемом средстве (в случае отсутствия информации на упаковке);

соблюдение социального дистанцирования;

использование средств индивидуальной защиты (масок у посетителей, у персонала - масок, перчаток).";

4) пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:

"не проводить личные приемы граждан.";

5) абзацы восемнадцатый, девятнадцатый пункта 11.2 признать утратившими силу;

6) в пункте 11.23:

абзац третий изложить в следующей редакции:

"предварительную запись с соблюдением временного интервала не менее 10 минут между посетителями для исключения контакта между ними, исключение ожидания обслуживания посетителями внутри помещения, а также запрещение входа в помещение лиц, не связанных с их деятельностью, для входной зоны организацию ожидания на улице;";

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"Рекомендовать использовать настольные защитные экраны (перегородки).".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







