О чем вы думаете, когда смотрите на старую картину? Возможно, вы рассматриваете ее с исторической точки зрения, или вас интересуют истории людей, изображенных на ней, или же вы хотите разгадать послание художника.

"Поистине великая картина, которой сотни лет, несет в себе ощущение движения, будь то жесты изображенных на ней людей или выраженные эмоции, - говорит директор документальной студии Tencent Penguin Pictures Чжу Лэсянь. - Однако обычно картины на самом деле не двигаются, а мы стараемся, чтобы это произошло". Под этим он подразумевает, что люди разыгрывают сюжеты картин и воплощают их в жизнь.

Tencent Penguin Pictures создала программу под названием "Приключения китайских картин", которая превращает сюжеты самых знаменитых картин Китая в живые картины с участием актеров. Любому зрителю, который задавался вопросом о том, что происходило на этих древних китайских картинах, это шоу дает образный взгляд на историю и создает связь с современной жизнью.

Шоу, премьера которого состоялась в августе, включает в себя 30 эпизодов, каждый длится около пяти минут и основан на 14 древних китайских картинах, охватывающих период от пяти династий и десяти царств (907-960 гг.) до династии Цин (1644-1911 гг.).

"Наша цель - популяризировать древние китайские картины среди зрителей и сделать художественное образование увлекательным, простым и легким для понимания, - сказал исполнительный продюсер программы Чжу. - Мы хотим, чтобы люди в увлекательной форме узнавали историю картин и стоящие за ними истории".

В прошлом году компания выпустила документальную драму из семи эпизодов под названием "Война семи царств", в которой рассказывается об истории периода Весны и Осени (770-476 гг. до н.э.) и периода Сражающихся царств (475-221 гг. до н.э.). Драма имела огромный успех. В первом эпизоде программы "Приключения китайских картин" рассказывается о картине "Изготовление шелка" художника династии Тан (618-907 гг.) Чжан Сюаня, копия которой сейчас находится в Бостонском музее изящных искусств. Картина дает представление о женщинах, работавших в древности при императорском дворе. Чтобы картина ожила, в шоу 12 актрис играют персонажей, изображенных на картине, - женщин, толкающих шелк деревянными жердями, занимающихся шитьем и глажкой изготовленного шелка. Актрисы также разговаривают во время работы. Они жалуются на тяжелую работу, которую дает начальник, говорят о разных ее этапах, шутят над подругами.

Наша цель - популяризировать древние китайские картины среди зрителей и сделать художественное образование увлекательным

"Я узнал об этой картине из учебника в школе, - написал один из зрителей, Юй Гуанхан, на платформе Sina Weibo. - Женщины на картине становятся такими живыми, когда начинают говорить".

Другой зритель, Ма Да, написал: "Актрисы выглядят точно так же, как женщины на картине. Они разговаривают и шутят так же, как мы, работая в офисе, что очень интересно".

К середине сентября у шоу было 26 миллионов просмотров онлайн, сказал Чжу, что намного превзошло его ожидания: "Это показывает, что публике действительно нравится этот творческий способ представления древних китайских картин". По словам Чжу, зрителями шоу в основном являются люди в возрасте от 18 до 24 лет. Чтобы понравиться более молодой аудитории, сценаристы программы постарались связать людей, изображенных на древних китайских картинах, с современностью. Например, с картин Су Ханьчэня зрителям предлагается взглянуть на жизнь детей времен династии Сун (960-1279 гг.). Одна из картин под названием "Дети за игрой летом", размещенная в Запретном городе в Пекине, передает дух времени и образы детей, играющих с мячом в тени пальмы. Их мать смотрит на них с улыбкой на лице. Актриса, исполняющая роль матери, не только составляет компанию детям, но и призывает их закончить уроки.

"Роль родителей в выполнении домашних заданий - обычная тема и сейчас, - говорит директор шоу "Приключения китайских картин" У Цзыцзюань. - Мать на картине хочет, чтобы ее дети играли на улице, и в то же время она чувствует необходимость заставить их как можно скорее сделать уроки. Такое происходит сейчас сплошь и рядом". Добавление элементов, которые современные люди могут найти и в своей жизни, оказалось простым способом для зрителей понять древние картины и взглянуть на них по-новому.

По словам Чжу, творческая группа начала подготовку к шоу в июле прошлого года. Он исследовал множество древних китайских картин и много времени работал над костюмами, гримом и сценариями. История картин важна, поскольку каждый эпизод начинается и заканчивается описанием исторического фона представленных произведений искусства. По его словам, второй сезон шоу может сместить акцент на работы, изображающие пейзажи, и это будут картины, более крупные по размеру.