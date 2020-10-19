Китайский убийца авианосцев: H-6N с мощной ракетой показали на видео

Обнародованы видеокадры, на которых впервые запечатлен китайский самолет H-6N с противокорабельной баллистической ракетой воздушного базирования.

Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, информация о существовании такого оружия в Поднебесной просочилась в американские средства массовой информации где-то в 2018 году.

К этому времени специализированные системы слежения США смогли зафиксировать пять испытаний, проводившихся в период 2016-18 гг.

Причем тогда была достигнута дальность в 3000 км. Поэтому высказывались предположения, что в качестве основы могли использовать ракету средней дальности наземного базирования DF-21. Судя по нынешним кадрам, ракета может иметь длину около 13 метров, а это даже больше, чем у DF-21.

Предполагают, что данное средство поражения предназначено как для ударов по авианосным группам военно-морских США, так и по их базам в Тихом океане.

Настоящее название этого образца вооружения до сих пор неизвестно, заокеанские военные после ее обнаружения, как это обычно бывает, дали собственное кодовое обозначение - CH-AS-X-13.

Применяемый в качестве летающей пусковой платформы ракетоносец H-6N представляют собой глубокую модернизацию советского Ту-16 с современным бортовым радиоэлектронным оборудованием. Он имеет повышенную дальность полета. В качестве двигателей применяются российские Д-30КП-2.

"При создании H-6N самолет доработали так, чтобы он мог нести под фюзеляжем большую полезную нагрузку. Вместо внутреннего бомбардировочного отсека на нем смонтированы внешние специальные крепления для подвеса ракеты или тяжелого беспилотника. Такого как сверхзвуковой разведывательный ракетоплан WZ-8 с жидкостными двигателями, который, как предполагается, нужен для целеуказания этому "убийце авианосцев". Кроме того, самолет оснастили системой для дозаправки в воздухе", - уточнил Лямин