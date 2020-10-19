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Рубрика: Власть

Жизнь в новых реалиях

Клуб "Валдай" даст бой пандемии
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Столичный выпуск № 236(8290)
Во вторник Международный дискуссионный клуб "Валдай" открывает свое семнадцатое ежегодное заседание - пожалуй, самое необычное за всю историю этой интеллектуальной площадки.

Впервые большинство иностранных экспертов не смогли прилететь в Россию из-за глобального локдадуна - им предстоит общаться со своими российскими коллегами дистанционно. А сами дебаты переместились в Москву с высокогорных краснополянских склонов близ Сочи, которые по давней традиции неизменно принимали раз в год политиков, экономистов, дипломатов и политологов со всего света. Увы, пандемия коронавируса перекроила всю повестку.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ
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Как признают организаторы, изначально главной темой заседания виделись 75-летняя годовщина Победы, положившей начало нового миропорядка, и "зеленая" экономика. Но даже эти важнейшие темы отступили на второй план перед теми неожиданными вызовами, который принес с собой 2020 год.

"Мир не сердится. Мир сосредотачивается" - читатель наверняка узнает игру с цитатой князя Горчакова, относившейся к России. "Подогнанная" под глобальные масштабы, она задает тему первой сессии, которая откроет трехдневный форум.

Дискуссия будет посвящена "новой реальности", в которой оказалось общество по всему миру. Привычное деление стран на "автократии" и "демократии" вдруг отступило перед лицом пандемии. По мнению экспертов клуба, именно суверенное государство вдруг подтвердило свою роль фундамента мировой политики. Никакого "отмирания" или "размывания" государственных структур не случилось - это показала их роль в борьбе с "короной".

Но бок о бок со страхом перед опасным вирусом в человечестве зародился и страх перед другой проблемой. Что будет с частной жизнью людей? Останется ли она как явление в "дивном новом мире", где граждане зачастую вынуждены отчитываться о своих контактах и перемещениях ради общей цели - сдерживания инфекции?

Эксперты отмечают, что в условиях новых и неожиданных вызовов 2020 года государство подтвердило роль фундамента мировой политики, но зародились страхи о будущем частной жизни людей

Этими вопросами задаются авторы осеннего доклада Валдайского клуба, приуроченного к нынешней сессии. Он написан в необычном и смелом жанре политической утопии, которая допускает самые разные сценарии развития человечества - вплоть до отмирания международных институтов. Почему вышло так, что каждое государство осталось по сути один на один с глобальным вызовом? Приведет ли обострение борьбы за ресурсы к новым формам "международно-политического дарвинизма"? Об этом участники поговорят и на второй сессии, посвященной новому состоянию мировой экономики.

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Ожидается также, что почетным гостем первого дня форума станет премьер-министр России Михаил Мишустин, который поделится своим видением социально-экономических последствий пандемии и российскими рецептами их преодоления. А еще Валдайский клуб в этом году впервые за всю его многолетнюю историю решил сделать полностью открытыми сессии для публики. Все, кому интересны дискуссии, смогут посмотреть трансляцию на сайте клуба и на его страничках в социальных сетях (Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram).

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