КНР стала единственной крупной экономикой, которая растет несмотря на пандемию

Темпы роста ВВП КНР в третьем квартале составили 4,9%, закрепив тенденцию посткоронавирусного возрождения китайской экономики. По данным китайского Госстата, в июле-сентябре абсолютно все ключевые показатели развития "ушли в позитив", безработица вернулась на доэпидемический уровень, а доходы населения вновь начали расти.

Напомним, что на волне эпидемии коронавирусной пневмонии в первом квартале ВВП Китая рухнул на 6,8% в годовом исчислении. Однако уже во втором квартале национальная экономика показала рост в 3,2%. Очевидная тенденция к быстрому посткоронавирусному восстановлению Китая вселяет уверенность; все сходятся во мнении, что по итогам года КНР станет единственной в мире крупной экономикой, показавшей уверенный рост. Так, в сентябре Всемирный банк кратно - с 1% до 2% - повысил прогноз развития экономики Китая в 2020 году. Абсолютное большинство китайских экспертов прогнозирует годовой рост на уровне 2,5%.

По итогам первых трех кварталов ВВП КНР вырос на 0,7% в годовом исчислении. Промпроизводство в третьем квартале увеличилось на 5,8%, а по итогам трех кварталов - на 1,2%. Особенно быстро росло производство в высокотехнологичных отраслях (5,9% за три квартала) и оборудования (4,7%).

Сектор услуг в третьем квартале продемонстрировал рост в 4,3%. Он восстанавливается медленнее производства, по итогам января-августа доходы предприятий сферы услуг сократились на 2,5% в годовом исчислении. Однако в отдельных секторах динамика позитивная. Так, сфера информационных технологий и программного обеспечения показала рост доходов в 11,4% - сказался повышенный спрос на услуги дистанционной работы и образования на фоне ограничительных противоэпидемических мер.

Впервые в этом году квартальный рост продемонстрировали розничные продажи: 0,9%. Вместе с тем, возвращение к росту пока не смогло компенсировать отрицательной статистики с начала года: по итогам девяти месяцев розница просела на 7,2% в годовом исчислении. В секторе онлайн-продаж ситуация складывается с точностью до наоборот: за три квартала они подскочили на 9,7% за счет того, что на фоне жестких санитарных мер шоппинг стал все активнее уходить в онлайн. На сегодня онлайн-продажи обеспечивают 24,3% от общего объема розницы по стране.

Наблюдатели прогнозируют, что для возвращения розничных продаж к доэпидемическим показателям потребуется примерно год. Так, международная консалтинговая корпорация CBRE по итогам июньского опроса среди китайских ретейлеров констатирует: большинство из них "испытывает сдержанный оптимизм". Среди них 80% уверены в восстановлении розничных продаж до доэпидемического уровня в течение года; 67% заявили о намерении инвестировать в онлайн-продажи и развитие собственных служб доставки, а 13% даже намерены открывать новые магазины в течение ближайших 12 месяцев. Основываясь на этих данных, CBRE приходит к выводу, что розничный бизнес в Китае вернется к доэпидемическим показателям к середине 2021 года. Важным фактором возрождения внутреннего потребления является восстановление потребительской уверенности. Уже в середине года 61% опрошенных UBS Securities китайцев заявили, что ожидают повышения доходов в ближайшем будущем, 58% респондентов подтвердили намерение больше тратить, особенно - на спорт и более качественные продукты.

По итогам трех кварталов в позитив вышли и инвестиции в основные фонды, увеличившись на 0,8%. Капиталовложения в инфраструктуру за январь-сентябрь выросли на 0,2%. Трехквартальная динамика инвестиций в производство остается отрицательной (минус 6,5%), однако по отдельным секторам наблюдается стремительный рост. Так, инвестиции в высокотехнологичное производство увеличились на 9,3%, в частности, в фармацевтическое производство - на 21,2%, в производство компьютеров и офисной техники - на 9,3%.

Стабильное развитие продемонстрировали капиталовложения в недвижимость, увеличившись на 5,6%. Это обосновано малой уязвимостью рынка жилья перед сложной эпидемической ситуацией. Хотя по итогам трех кварталов продажи жилья сократились на 1,8% в физическом выражении, в выражении ценовом они увеличились на 3,7%, что свидетельствует о продолжительном росте цен, который поддерживается высоким спросом.

Положительную динамику по итогам трех кварталов продемонстрировала и внешняя торговля, объем которой вырос на 0,7%. Двигателем развития оставался экспорт с ростом на 1,8% в январе-сентябре. Импорт за этот период сократился незначительно - лишь на 0,6% в годовом выражении. Третий квартал вселил уверенность в поступательном росте товарооборота. За июль-сентябрь его объем вырос на 7,5%, прервав отрицательную динамику (еще во втором квартале рост оставался отрицательным - минус 0,2%).

Инфляцию по итогам трех кварталов удалось сдержать на уровне 3,3%. Удалось остановить волну "коронавирусной безработицы". Если на пике эпидемии уровень безработицы в городах достигал 6,2%, то к сентябрю его удалось снизить до 5,4% - практически до прошлогоднего уровня.

Реставрация экономического роста, стабильная ситуация с трудоустройством и сдержанная инфляция позволили обеспечить рост доходов населения, который по итогам трех кварталов составил 3,9%, а с учетом инфляции - 0,6%.

Наблюдатели уверены, что в четвертом квартале КНР усилит тенденцию к поступательному экономическому развитию и нарастит темпы роста. Среди возможных внутренних угроз эксперты отмечают разве что возможную волну банкротств малых и средних предприятий, которые могут не справиться с долгами, накопленными для поддержания деятельности во время "коронавирусной депрессии". Однако большинство экономистов считает, что волна будет небольшой, поскольку государство уже предприняло ряд мер по поддержке малого и среднего бизнеса. В частности, до марта 2021 года продлены отсрочки по погашению кредитов для средних, малых и микропредприятий. Кроме того, "темпы роста кредитования крупными коммерческими банками малых и микропердприятий должны превысить 40%" в нынешнем году - это личное обещание премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. Китай также на четыре года продлил меры финансовой поддержки малого и микробизнеса. В соответствии с ними банки не платят НДС с доходов по кредитам для малых и микропредприятий, а также для индивидуальных предпринимателей. Эти меры были рассчитаны на 2017-2019 годы. Однако после того, как малый бизнес серьезно пострадал от эпидемии коронавирусной пневмонии, было решено продлить их действие вплоть до 31 декабря 2023 года. Все эти меры позволит многим мелким фирмам остаться на плаву после удара эпидемии коронавируса.

Наконец, важнейшим фактором дальнейшего развития китайской экономики, по мнению специалистов, станет растущая уверенность на внутренних рынках и среди потребителей. По результатам общенационального опроса, проведенного изданием Global Times, 63% китайцев уверены в том, что национальная экономика выйдет на докризисные показатели в течение года. Около 21% респондентов считают, что на это уйдет лишь шесть месяцев. Говоря о положительных последствиях эпидемии, 62% респондентов верит, что коронавирусный кризис укрепил народное единство; 60,3% опрошенных считают, что страна повысила способность реагирования на ЧС; 54,7% считают, что Китай значительно повысил потенциал социальной мобилизации.