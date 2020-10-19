Указ главы Республики Коми от 18 октября 2020 года № 114 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Коми В.Уйба





Приложение к Указу Главы Республики Коми от 18 октября 2020 г. № 114

Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

1. Дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3. Гражданам при появлении признаков острой респираторной инфекции незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций и принять меры по соблюдению режима самоизоляции на дому.".

2. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

"5.2. обеспечить соблюдение работниками режима самоизоляции на дому:

1) при выявлении у указанных работников острой респираторной инфекции;

2) с даты выявления у лиц, совместно с ними проживающих, признаков острой респираторной инфекции и при наличии документа медицинской организации о необходимости соблюдения режима самоизоляции работником;".

3. Дополнить пунктом 9.9 следующего содержания:

"9.9. Министерству здравоохранения Республики Коми:

1) обеспечить оказание гражданам амбулаторно-поликлинической помощи в необходимом объеме, в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни;

2) обеспечить выдачу медицинскими организациями гражданам, проживающим совместно с лицами, у которых выявлены признаки острой респираторной инфекции, документа о необходимости соблюдении ими режима самоизоляции на дому.".







