С 19 октября закрыт один из основных способов, с помощью которого недобросовестные импортеры уклонялись от уплаты таможенных платежей. Вступили в силу изменения в Закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Он позволяет по запросу Федеральной таможенной службы (ФТС) отсрочить ликвидацию предприятия в ходе камеральной (невыездной) проверки. Ранее это положение действовало только в отношении выездных проверок таможенников.

Как пояснили в пресс-службе ФТС, "данное изменение улучшит процесс администрирования доходов бюджета, позволив предотвратить ликвидацию компании в ходе камеральной таможенной проверки фирм-нарушителей, которые тем самым уклоняются от уплаты таможенных платежей, подлежащих доначислению".

Согласно нормам, проведение камеральной таможенной проверки ограничено сроком 90 календарных дней с возможностью однократного продления в ряде случаев на 120 календарных дней.