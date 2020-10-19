Кому мешает успешное развитие российско-хорватских отношений?

Взаимодействие Российской Федерации и Республики Хорватии (РХ), по оценкам высшего руководства двух государств, развивается весьма успешно, что подтверждается устойчивой динамикой роста товарооборота. Напомню также, что 14 сентября хорватский президент Зоран Миланович в торжественной обстановке вручил завершавшему уже свой мандат послу РФ в этой балканской стране Анвару Азимову Орден Князя Бранимира "за большой вклад в развитие российско-хорватских отношений".

Вновь же прибывший в Загреб глава российской дипмиссии Андрей Нестеренко, согласно сообщению посольства РФ, 14 октября "в теплой обстановке провел встречу с президентом РХ", обсудив "перспективы развития двустороннего сотрудничества и некоторые аспекты планируемого на 27 октября визита министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Хорватию". "В качестве своей ключевой задачи вижу оказание всемерного содействия поступательному наращиванию двусторонних связей с Хорватией, являющейся одним из наших важных партнеров в Юго-Восточной Европе, - подчеркнул Нестеренко. - В стремлении быть верным проводником мирной политики Российской Федерации, основанной на абсолютном уважении к национальному суверенитету всех народов и к их священному праву самим определять свои судьбы, я отдам все свои силы делу дальнейшего укрепления и всестороннего развития дружественных отношений между нашими странами. Искренне надеюсь, что вместе с хорватскими коллегами нам удастся сделать многое для укрепления дружбы и партнерства между нашими странами и народами".

При этом понятно, что Хорватия выстраивала и, скорее всего, продолжит выстраивать свою внешнеполитическую линию сообразуясь с принципами трансатлантической "солидарности", как и "солидарности" с ЕС. Однако, по мнению Анвара Азимова, "Загреб, прислушиваясь к взвешенным российским оценкам положения в мире и конструктивным подходам России к ситуации на Балканах, разделяет наш неизменный настрой на развитие и укрепление взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во имя наших общих интересов". Дополнительным стимулом для этого должен послужить и заметный рост товарооборота, который, с учетом ежегодно поставляемого в Хорватию российского газа в объеме более 2 миллиардов кубических метров, превышает сейчас 2 миллиарда долларов.

Показательной является и позиция лидера боснийских хорватов, главы партии "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) Драгана Човича, озвученная им в эксклюзивном интервью "Российской газете" в феврале 2020 года. "Я считаю, что для Боснии и Герцеговины - привилегия иметь в качестве партнера Российскую Федерацию, - констатировал политик. - Роль Российской Федерации, я бы сказал, незаменимая, основополагающая: она уравновешивает, создает баланс сил в мире. Особенно, когда вы смотрите на Юго-Восточную Европу или Балканы, то роль России, на мой взгляд, особенно незаменима. Мой многолетний опыт в политике подсказывает мне, что мы, однозначно, должны учиться у России защите и отстаиванию собственных интересов, обеспечении межконфессионального и межнационального равновесия на своей территории, значительно превышающей Балканы".

И вот на фоне положительной динамики российско-хорватских отношений, намечающегося визита в Хорватию и Боснию и Герцеговину Сергея Лаврова, в офис хорватского премьер-министра Андрея Пленковича прислали конверт с белым порошком, чей химический состав изучается экспертами, и записку следующего содержания: "A для предателей одно из лекарств - это "Hовичок". Тем самым провокаторы, по всей видимости, пытались навести расследование на "российский след".

Вместе с тем, помня латинское изречение "Кому выгодно?", попытаемся понять, в чьих интересах является срыв диалога между Москвой, Загребом и Сараево. Вашингтон видит в Хорватии важный энергетический хаб для поставок своего сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и, в частности, на Балканы: официальный запуск терминала на острове Крк, чья мощность будет составлять 2,6 миллиардов кубометров, запланирован на 1 января 2021 года. Кроме того, западники активно лоббируют проект "Южного газопровода - интерконнектора" Хорватия - Босния и Герцеговина, наполнение которого, по всей видимости, будет осуществляться дорогим американским газом без учета интересов конечных потребителей.

При этом важно принимать в расчет и очевидные тенденции на рынке - Европа и Азия отказываются от закупок американского СПГ, так как цена сжижения и разжижения газа из США выше, чем стоимость газа на биржах. Таким образом, можно констатировать, что завершение в обозримой перспективе реализации проекта "Турецкий поток" на Балканах предоставит Москве очевидное конкурентное преимущество - возможность дешевой транспортировки газа по трубам, что, естественно, не отвечает интересам Вашингтона и будет им всячески торпедироваться. Поэтому сказки вокруг "Новичка", а также иные страшилки о России, к сожалению, могут набирать обороты и в этом неспокойном регионе, снискавшем себе славу "пороховой бочки Европы".