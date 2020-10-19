Крупнейшие заводы по сжижению газа построят в Арктике

Восстановление энергетического рынка связано с развитием Арктики. В ней сосредоточены огромные залежи углеводородов, которые оцениваются в 7,33 млрд тонн нефти и 50,45 трлн кубометров газа.

Глава Минэнерго России Александр Новак считает природный газ, по запасам которого Россия занимает первое место в мире, одним из самых перспективных и экологичных ресурсов в XXI веке. Ведущий тренд последних лет - масштабное расширение мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ). В 2019 году Россия вошла в пятерку крупнейших производителей СПГ. К 2035 году стоит цель нарастить производство с текущих 29 млн до 140 млн тонн СПГ в год.

Из запланированных в России до 2035 года восьми новых заводов по сжижению газа четыре будут находиться непосредственно в Арктике (Обский СПГ, Арктик СПГ, Арктик СПГ-2, Арктик СПГ-3), два на Дальнем Востоке (Дальневосточный СПГ, Владивостокский СПГ) и два на Балтике (Балтийский химический комплекс и СПГ-Портовая). Причем крупнейшие проекты сосредоточены именно в Арктике.

По словам министра, в обозримой перспективе не только СПГ, но и другие традиционные источники энергии продолжат составлять значительную часть мирового энергетического баланса. Переход в сторону "зеленой" энергетики, что активно пропагандируется в европейских странах, не должен приобретать характера давления. Необходимы взвешенные и поступательные решения, которые соответствуют индивидуальным особенностям каждой страны. На международной арене, в том числе на площадках ведущих многосторонних структур, занимающихся энергетикой, необходимо отстаивать сбалансированный подход, не допуская навязывания моделей, которые нашим странам не подходят, сказал Новак.

Обозначенная проблема "давления" возникла давно, но на фоне пандемии она сильно обострилась. Снижение цен на традиционные источники энергии одновременно с обвалом спроса на них сделало весьма популярным мнение, что коронавирус приблизил конец эры углеводородов. Эту точку зрения подкрепила осень, которая дала понять, что восстановление мирового энергетического рынка не будет быстрым и выход на докризисные показатели займет больше времени, чем ожидалось. Но здесь на рынок повлияла целая совокупность негативных факторов, никак не связанных с пандемией, на фоне возобновления и ужесточения карантинных ограничений во многих странах.

В результате увеличения экспорта нефти и СПГ из США в Китай, по условиям торгового соглашения между этими странами, а также роста цен на газ в Европе стала поднимать голову сланцевая добыча. Об уверенном наращивании производства говорить пока рано, но тревожные звонки уже прозвучали. По данным Baker Hughes, количество действующих буровых установок в США растет с начала сентября, а запасы нефти в стране сокращаются совсем не теми темпами, на которые рассчитывалось ранее. Кроме того, прекратилась забастовка нефтяников в Норвегии, а восстанавливающая производство Ливия уже добавила более 300 тыс. баррелей в сутки к избытку "черного золота" на рынке. Суммарно речь может идти об 1 млн баррелей в сутки дополнительной добычи.

В результате ОПЕК+ может изменить условия сделки на 2021 год, о чем уже сообщил генсек альянса Мохаммед Баркиндо на форуме Energy Intelligence. По его словам, на встрече в конце года будут учтены последние данные по уровню запасов нефти в мире, и относительно них будет принято решение о дальнейшем уровне сокращения производства (по первоначальному плану оно должно быть снижено с 7,7 млн баррелей до 5,8 млн баррелей в сутки). "ОПЕК+ по-прежнему считает своей целью только восстановление рынка нефти, которое займет очень долгое время. Нового обвала на рынке ОПЕК+ не допустит", - сказал Баркиндо.