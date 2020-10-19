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Рубрика: Происшествия

Изъятию не подлежит

КС РФ постановил уточнить для таможни порядок конфискации имущества
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8290)
Конституционный суд РФ запретил конфисковывать имущество компаний, переданных в пользование третьим лицам, без учета мнения собственника. В законодательство РФ должны быть внесены соответствующие изменения.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Анализ положений Кодекса об административных правонарушениях Конституционный суд РФ провел по обращению кипрской компании Majena Shipping Company Limited. В 2019 году она передала буксир "Маринус" в аренду российской фирме "Кристалл Марин" с соблюдением всех таможенных процедур, а та в свою очередь - еще одной компании, но уже без разрешения таможенного органа.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Решение КС РФ будет поводом пересмотреть все аналогичные дела

В результате буксир был конфискован в соответствии со статьей 16.21 КоАП РФ "Незаконные пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка". Оспорить это решение собственник не смог и обратился в Конституционный суд Российской Федерации.

Статья 25.2 КоАП РФ, "определяя потерпевшим физическое или юридическое лицо, которым физический, имущественный или моральный вред причинен непосредственно административным правонарушением, сама по себе не касается прав заявителя в том смысле, в каком он усматривает их нарушение", указано в материалах дела.

Согласно решению КС РФ, дело о конфискации буксирного судна "Маринус", собственником которого является иностранная компания Majena Shipping Company Limited, подлежит пересмотру

По мнению собственника судна, оспариваемые законоположения не соответствуют Конституции Российской Федерации, поскольку "не позволяют собственнику имущества, конфискованного на основании вынесенного в отношении другого лица постановления по делу об административном правонарушении, обжаловать это постановление".

Конституционный суд РФ в целом согласился с позицией заявителя. Решение основано на ранее вынесенных правовых позициях суда. "Право на судебную защиту признается и гарантируется в Российской Федерации как основное и неотчуждаемое право человека на основе принципа равенства всех перед законом и судом". Однако в случае, подобном ситуации с Majena Shipping Company Limited, законодательство трактуется совершенно определенным образом.
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- Собственник имущества не может обжаловать постановление по делу об административном правонарушении в части конфискации имущества в случае, когда товар или транспортное средство законно перемещены через таможенную границу и находятся на таможенной территории ЕАЭС, - указал КС РФ.

Такой подход суд считает не соответствующим Конституции РФ, то есть "федеральному законодателю надлежит - исходя из предписаний Конституции РФ и с учетом правовых позиций Конституционного суда РФ, выраженных в настоящем постановлении, - внести в действующее правовое регулирование изменения, вытекающие из настоящего постановления".

Дело о конфискации буксирного судна "Маринус", собственником которого является иностранная компания Majena Shipping Company Limited, подлежит пересмотру.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Конституционный суд

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