Кто выиграл и проиграл от слабого рубля

С начала года курс рубля к доллару снизился на 25%, от этого выиграли федеральный бюджет, большинство из тех граждан, кто обменивал валюту, а также экспортеры сырья и софта.

В этом году поведение россиян напоминает осмысленную стратегию опытного спекулянта, говорит председатель правления Банка "Фридом Финанс" Геннадий Салыч. В марте на фоне роста курса доллара граждане увеличили число обменных операций на 20-30%, что бывало и в прежние годы, но в этот раз более половины клиентов продавали валюту. Летом, пока доллар торговался ниже 75, преобладали умеренные покупки, а с началом осени, когда валюта поднялась до 77-79, произошел очередной рост обменных операций и снова с упором на продажу валюты. "Такая нехитрая стратегия позволила весной гражданам зафиксировать до 29% в рублях, затем к августу вернуться в доллары, получив до 15% прироста в валюте, и теперь снова переложиться в рубли, добавив еще 15% в рублях", - говорит Салыч.

На цены влияние девальвации оказалось умеренным. Если 5 лет назад до половины прироста доллара уходило во внутреннюю инфляцию, то сегодня эта зависимость составляет не более 20%. Продавцам не удается, как прежде, просто переписать ценники в соответствии с ростом цен на закупку. Например, популярные модели смартфонов, выпущенные год назад, в среднем подорожали на 5-7% против роста доллара на 25%. Потребитель стал гораздо лучше считать деньги, навязать ему рост цен, согласно курсу, уже невозможно. Поставщики с продавцами берут издержки на себя, пережидая высокий курс с более низкой маржой, говорит Геннадий Салыч.

Ослабление рубля, безусловно, играет на руку экспортерам - нефть, газ, металлы, другие ресурсы. При прочих равных их рублевая выручка растет вместе с курсом доллара. Есть и обратная сторона - валютные долги растут также (если долг не захеджирован), что может подпортить финансовые результаты, говорит старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков. Так, в "Северстали" влияние ослабления рубля оценивают нейтрально. "С одной стороны, мы как крупный экспортер выигрываем от усиления доллара и евро, - говорит представитель компании. - Наши операционные затраты на 80% номинированы в рублях, капитальные затраты - примерно на 70%. С другой стороны, наши долговые обязательства номинированы в долларах, поэтому мы никогда особенно не полагались на валютные колебания, но и не боялись их".

Негативно падение рубля для компаний, значительная часть бизнеса которых связана с импортом. К примеру, автосалоны, магазины электроники.

От слабого рубля выиграли федеральный бюджет, экспортеры нефти, газа, зерна, металлов и софта

Но в целом предыдущие кризисы научили многие российские компании снижать валютный риск, и сейчас сильные колебания курса в меньшей степени, чем раньше, оказывают влияние на финансовые результаты российских компаний, отмечает Максим Бирюков.

При девальвации выигрывают импортозамещающие производства, которые используют отечественное оборудование, комплектующие и т.д., отмечают в Минпромторге. Девальвация делает наши товары более конкурентоспособными по цене, этим преимуществом в большей степени можно воспользоваться, если мировой рынок чувствителен к изменению цен. Если этого не происходит, то экспорт в натуральном выражении и в долларах остается неизменным, но компании становятся более прибыльными внутри страны, получая больше рублей на каждый вырученный на мировом рынке доллар. Соответственно, появляется больше ресурсов, которые можно потратить на национальном рынке - на развитие и модернизацию производства, например, указывают в министерстве. При этом в случае кризисных явлений в экономике - вызванных, допустим, последствиями той же пандемии, инвестиционная активность в целом замедляется, соответственно, снижается спрос, в том числе и на экспортные товары на внешних рынках. "По мере восстановления глобального рынка позитивное влияние флуктуаций курса рубля будет усиливаться для импортозамещающих компаний", - рассчитывают в Минпромторге.

Пока же российский несырьевой экспорт с курсом рубля коррелирует мало. Достаточно ровно курс рубля сказывается и на производителях программного обеспечения, говорит Валентин Макаров, президент ассоциации "Руссофт". Почти 65-80% расходов IT-компаний - это зарплаты, которые выплачиваются в рублях. Ее рост составляет до 10% в год, рост объемов зарубежных продаж всегда выше. Поэтому падение курса рубля неминуемо ведет к росту экспорта. У продуктовых компаний чуть больше расходы за рубежом на маркетинг и продажи, у сервисных компаний расходы за границей меньше, поэтому эффект девальвации рубля выше.

Обычно от девальвации выигрывают отрасли с низкой степенью переработки - например, производители зерна или подсолнечного масла. Но сейчас это позитивное влияние может иметь только краткосрочный эффект, и весной возможен рост издержек и повышение себестоимости продукции, считает исполнительный директор Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

Зависимость от импортных комплектующих ставит под вопрос позитивное влияние слабого рубля для высокотехнологичных отраслей. Экспорт легковых автомобилей снизился за январь - август 2020 года на 45% (продано свыше 40 тыс. машин), что, впрочем, объясняется во многом повсеместным падением спроса и закрытием дилерских центров из-за пандемии, говорит представитель агентства "Автостат" Азат Тимерханов. В производстве электроники около 35% цены определяется импортными комплектующими, в некоторых группах доходит до 50%, говорит Иван Покровский, исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ). В рамках уже заключенных рублевых контрактов производители оборудования теряют, так как расходы на зарубежные материалы и комплектующие имеют валютное ценообразование. Инвестиционные проекты, связанные с модернизацией или созданием новых производств, тоже зависят от импорта технологического оборудования. Число компаний, которые могут воспользоваться преимуществом конкурентоспособных цен, пока не велико, считает Покровский, так как большинство российских производителей работают в узких рыночных нишах и конкурируют главным образом между собой.

В этом году поведение россиян напоминает осмысленную стратегию опытного спекулянта

Бюджетная система в целом относительно нейтральна по отношению к валютному курсу, так как основная масса закупок для нужд региональных бюджетов осуществляется в рублях, а приоритет отдается отечественным поставщикам, отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов. "Валютный долг у субъектов РФ практически отсутствует, и девальвация рубля не повлекла за собой роста долговой нагрузки, - говорит Пискунов. - Определенную выгоду от девальвации с точки зрения доходов смогли извлечь регионы, у которых налогоплательщиками являются компании - обладатели крупных валютных депозитов (как правило, сырьевые экспортеры). Переоценка этих депозитов увеличивает налоговую базу в составе внереализационных доходов, и по итогам года мы вполне сможем увидеть существенный прирост доходов отдельных региональных бюджетов по статье налога на прибыль".