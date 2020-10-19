Лавров: Необходимо прекратить боевые действия в Карабахе

Необходимо немедленно прекратить нагнетать конфронтационную риторику и остановить боевые действия в Нагорном Карабахе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

"Сейчас самое главное - немедленно прекратить нагнетать конфронтационную риторику как между сторонами, так и по линии ответственных международных игроков", - отметил глава МИД РФ. По его словам, это не требует больших усилий.

"Следующий абсолютно необходимый шаг, и его нужно предпринимать одновременно с прекращением конфронтационной риторики - это остановка боевых действий, прекращение ударов по гражданским объектам", - заявил Лавров.

По словам министра, необходимо побудить стороны карабахского конфликта "согласовать ключевые положения, которые позволят уже в более долгосрочном плане стабилизировать обстановку в этом регионе, разблокировать экономические, транспортные связи и обеспечить надежность и безопасность". Причем не только в Карабахе, но и на соседних территориях.

Лавров напомнил, что соответствующие наработки уже существуют, все эти вопросы обсуждались между сопредседателями Минской группы ОБСЕ - Россией, Францией и США - и сторонами конфликта. В этих наработках, по мнению российского министра, "содержатся все ответы на все вопросы".

Он также напомнил, что военные России, Армении и Азербайджана работают над созданием механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Его необходимость стала очевидна после двух неудачных попыток установить перемирие. "После встречи в Москве надежды наши не оправдались, боевые действия продолжались, продолжались удары по гражданской инфраструктуре, по населенным пунктам, это неприемлемо", - отметил Лавров. "Надеюсь, что в самое ближайшее время будет согласован такой механизм", - добавил российский министр.

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