Показательно, что никто этого вообще не заметил: видимо, ничего значимого от саммита в любом случае не ждали. И это на фоне событий, происходящих в четырех государствах СНГ: Киргизии, Белоруссии, Армении-Азербайджане. (Киргизия, Белоруссия и Армения - еще и члены ОДКБ, который тоже никак себя не обозначает). Напомню, что на сегодняшний день всего в СНГ 9 членов (кроме перечисленных выше еще Россия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Молдова), а Туркмения - "ассоциированный член" (я так и не нашел расшифровки, что это конкретно означает). Страны Балтии никогда не входили в СНГ, Грузия вышла из его состава в 2008-м, а Украина - в несколько приемов, в 2014-2019 гг.

Россия предложила посреднические услуги Армении и Азербайджану, но не как "член СНГ" (или ОДКБ), а просто как крупное соседское государство и сопредседатель Минской группы по урегулированию Карабахского конфликта. СНГ в целом - никак себя не проявляет.

Что ж, это хорошо - честно.

Так что же есть СНГ, кроме названия?

В Договоре о создании СНГ (ст. 7) было написано о "координации внешнеполитической деятельности" стран СНГ, "сотрудничестве в формировании общего экономического пространства" и "развитии систем транспорта и связи".

Реальный интерес РФ в СНГ совсем другой - социально-экономический

Один нюанс: с самого начала не было ни механизма реализации Величественных планов ни "проверки исполнения"…

СНГ не является Надгосударственным Образованием, не только таким, как ЕС, но даже и таким, как ООН. СНГ не принимает общие для своих членов решения - ни обязательные, ни рекомендательные. Саммиты СНГ - просто "место встречи" лидеров этих государств, но даже в этом качестве имеют меньше последствий, чем G7 или G20.

Однако стоит ли вообще много говорить про организацию СНГ? Ну есть себе и есть (когда-то Путин ее назвал "механизмом цивилизованного развода"), что тут обсуждать?

Проблема, конечно, не в лейбле "СНГ". А совсем в другом - в реальном взаимодействии стран-соседей. Для России это особенно важно, т.к. страны СНГ окружают ее со всех сторон. Про СНГ именно как про географическую зону дальше и пойдет речь.

"Новая историческая общность - Советский народ" держалась на скрепах - ЦК КПСС, КГБ СССР, Госплан. Когда их вынули, Административная Общность естественно распалась. Какое-то время сохранялся общий человеческий Миф о "добром братстве народов" и ностальгия миллионов людей по нему. Но по мере того, как уходит поколение зрителей "Кавказской пленницы", "Мимино" (а те, кому меньше 40 лет, если вообще смотрели эти фильмы, то ведь для них это не Скрепа, а всего лишь забавное кино), исчезают и воспоминания о Человеческой Общности. Остаются просто 14 разных государств - от Эстонии до Туркмении - на территории некогда существовавшей Российской, затем Советской Империи. Каждый за себя - один ООН за всех… У некоторых стран (Прибалтика, Украина, Грузия) остается "идейная привязь" к России - только сугубо отрицательная, государственная русофобия в тех или иных формах стала их Национальной Идеологией и Мифологией.

Для дальнего зарубежья Россия поставщик сырья, а для СНГ - высокотехнологичная страна

Другие (скажем, государства Ср. Азии) вообще достаточно далеки от России, молодое поколение учит русский наравне с английским и равно слабо знает тот и другой…

Между тем для России ближнее зарубежье - и правда важная "зона интересов". Дело вовсе не в "имперской ностальгии". Да, у кого-то она есть - после 300 лет Империи ее просто не может не быть. Но "тени исчезают в полдень": ни о какой "реинкарнации" ни в какой форме речи быть не может.

Никто никому никогда не станет "подчиняться" или "координировать" свою внешнюю политику.

Реальный интерес РФ в СНГ совсем другой - социально-экономический. России необходима трудовая миграция. Демографическая ситуация тяжелая. Естественная убыль населения за 2019 г. - 317 000 чел., в этом году может быть до 500 000 (ковид и связанные с ним факторы). И тенденция - на годы вперед. Только миграция может хотя бы частично сгладить эти потери, а 90% миграции - из СНГ.

Торговля. Доля СНГ (включая Украину) во внешней торговле России не так велика - за последние годы ок. 12-13% (для сравнения: доля Китая - 16-18%, а ЕС - 39-40%). Но важно другое. В российском экспорте в СНГ доля машиностроения - 17-18%, химической промышленности - 15-12%. А вот в экспорте в дальнее зарубежье доля машиностроения - 4-7%, химии - 5-6%. То есть для дальнего зарубежья Россия поставщик сырья, а для СНГ - высокотехнологичная страна.

В России учится (2019) 298 000 иностранных студентов (их число почти в 2 раза выросло за 10 лет). Из них ок. 50% - из стран СНГ, в основном из Ср. Азии. А ведь это - не только плата за обучение. Это и "агенты влияния", участие в формировании будущих элит в этих странах. Это и "приток мозгов" - если какие-то способные люди захотят остаться в России.

Общемировая тенденция неотвратима: роль азиатских стран в экономике и науке будет расти в ближайшие десятилетия.

Казахстан уже практически сравнялся с Россией по ВВП на душу населения, на очереди - Узбекистан. Эти страны давно не считают себя "младшими партнерами" и не являются ими. Но при умелой политике России, их быстрый рост мог бы стать одним из драйверов для нашей экономики.

С учетом всего этого, видимо, России и стоит строить отношения со странами СНГ: минимум "политики", идеологии и амбиций, максимум экономики, технологических проектов, гуманитарных контактов. "Развод" - случился, "брак" - невозможен, партнерство - необходимо.