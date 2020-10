Сегодня весь мир, и Россия в частности, переживает цифровую трансформацию, а микроэлектроника лежит в основе любых цифровых решений.

Поэтому электронная компонентная база становится инструментом не только конкурентной борьбы в бизнесе, но и политического противостояния. И тот, в чьих руках технологии производства носителей информации, по сути, контролирует их. При этом государство, государственные компании, телекоммуникационный и банковский бизнес - все нуждаются в защищенных решениях, не зависящих от санкционных настроений той или иной страны.

В начале нынешнего года правительство РФ утвердило Стратегию развития электронной промышленности до 2030 года, направленную на укрепление российского рынка. В частности, одним из целевых показателей документа является достижение доли электронной продукции, произведенной отечественными компаниями, в общем объеме внутреннего рынка электроники (по выручке) 59,1 процента. Планируется обеспечить развитие и импортонезависимость электронной промышленности, конкурентоспособность отрасли через инструменты технического и отраслевого регулирования.

Документ более чем своевременный, ведь ни для кого не секрет, что в этой отрасли Россия отстала от мировых лидеров еще в 1990-е годы. "Выжил", и то весьма условно, только тот сегмент микроэлектроники, который был ориентирован на гособоронзаказ. Но там до сих пор применяются очень консервативные технологии, разработанные на основе еще советских стандартов.

"При этом основным драйвером развития технологий микроэлектроники в мире была, наоборот, продукция для массового рынка. И как результат сегодня мы имеем критическую информационную инфраструктуру, практически полностью построенную на компонентах, которые производятся в странах Юго-Восточной Азии и зачастую контролируются из других стран. Мы все помним Designed by Apple in California. Assembled in China. Так, американские компании владеют патентами на подавляющее большинство современных технологий микроэлектронного производства, и они продолжают аккумулировать их в своих руках, приобретая компании из других стран. США превратились в мировой дизайн-центр, который контролирует рынок микроэлектроники через лицензии на технологии и акционерный капитал", - сообщил "РГ" директор по развитию производства GS Group Федор Боярков.

Необходимо поэтапно локализовать микроэлектронное производство на территории России

Однако ситуация небезвыходная, считает топ-менеджер GS Group. Необходимо поэтапно двигаться к локализации микроэлектронного производства на территории нашей страны. Начинать с малого - развития рынка современных технологий корпусирования чипов, которые применяются в производстве разнообразных электронных устройств, в том числе потребительской электроники. Затем осваивать производство кристаллов той топологии, которая позволит перевести на российские компоненты хотя бы элементы критической инфраструктуры, а затем обеспечить отечественными микросхемами более широкий рынок. Именно такая постепенность вывела страны ЮВА в лидеры по производству электроники и позволила освоить новые технологии, хотя они и не стали полностью независимыми.

Отдельное внимание нужно уделить производству NAND-памяти, на которой базируются все современные носители информации, в том числе популярный сейчас твердотельный накопитель (SSD). "SSD являются ключевыми элементами цифровой инфраструктуры, их производство нужно развивать в России, потому что в ином случае мы отстанем от зарубежного рынка в самой чувствительной точке цифровой экономики - технологиях хранения и обработки данных - и попадем от него в зависимость, так как все условия нам будет диктовать иностранный производитель. Российские системы гарантируют безопасность, так как отвечают требованиям закрытых каналов связи - нет возможности иностранного вмешательства, отключения и копирования информации. Соответственно, применение любых мер, направленных на усиление локализации этого продукта, будет способствовать развитию отечественного производства и усилению нашего рынка и экономики", - уверен Федор Боярков.

В России рынок SSD только развивается, что требует существенных вложений и времени. Поэтому стоимость иностранных накопителей ниже, ведь за рубежом их производство давно налажено, и общие затраты рассредоточены по многим направлениям. Это дает возможность достаточно быстро выполнить поставку большого объема продукции с незначительными расходами.

В качестве механизмов укрепления российского рынка, считает Боярков, здесь можно рассмотреть, например, установление законодательного запрета на госзакупку всех иностранных накопителей. Или включить в постановление правительства N 719 (о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ. - Ред.) четкой нормы о том, что в стоимости систем хранения данных (СХД) учитываются отечественные твердотельные диски. Также можно было бы включить SSD в квоты по 44-ФЗ (по окончании двухлетнего запрета) и 223-ФЗ. Одной из интересных мер, по мнению эксперта, может стать уточнение нормы Техрегламента ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" о том, что все запоминающие устройства подлежат декларированию. Ведь сейчас в этом документе указаны только сменные накопители информации, что позволяет не получать декларации на SSD.

Разумеется, не все проблемы упираются в накопители. Так, аналитический центр GS Group сделал небольшой срез уровня импортозамещения электронной компонентной базы. По отдельным ее сегментам (конденсаторы) он приближается к 50 процентам. По более сложным наименованиям (печатные платы и резисторы) составляет около трети. По критическим (интегральные схемы) - не более 5-7 процентов. А вот по инновационным (кристаллы NAND-памяти, светодиодные кристаллы) - провал, их производство в России, увы, отсутствует. "Сегодня максимальный уровень локализации производства таких устройств - корпусирование NAND-памяти, и GS Nanotech пока что единственная российская компания, которая имеет такие компетенции. При этом несколько отечественных предприятий сейчас занимаются разработками в части контроллеров - управляющих элементов SSD. То есть экосистема российских разработчиков формируется. Дело за производством самих кристаллов", - говорит Федор Боярков.