"Локомотив-Кубань" обыграл нижегородцев в "Матче недели" Единой лиги

Сразу по окончании предыдущего календарного отрезка регулярного чемпионата Единой лиги грядущая встреча между "Локомотивом-Кубанью" и БК "Нижний Новгород" получила статус "Матча недели". Название оправдалось полностью: в интересной борьбе краснодарцы дома взяли верх над волжанами - 73:64. В составе победителей сочный "дабл-дабл" сделал центровой Алан Уильямс - 26 очков и 17 подборов.

У "Локомотива-Кубани" в Единой лиге устойчивый и стабильный статус одного из фаворитов или же твердого претендента на медали, команда входит в так называемые "большие" пятерки, четверки и тому подобное. С БК "НН" ситуация не столь однозначная. Это то ли крепкий середняк с опцией на приятные для своих болельщиков сюрпризы, то ли коллектив, способный огорчить лидера, но вскоре совершить осечку во встрече с аутсайдером.

Перед началом нынешнего сезона по бюджету и по глубине состава перспективы волжан казались туманными. Однако команда сербского специалиста Зорана Лукича громыхнула уже в стартовом туре, победив участника Евролиги "Химки". В удивительной по сценарию игре сначала блистал Антон Астапкович - 27 (!) очков только за первую половину матча, а затем гремел, разрывая шаблоны и побивая рекорды, Кейси Шеперд - 26 очков в течение заключительной четверти!

После этого волжане в рабочем порядке огорчили польскую "Зелену-Гуру" и без поражений подошли к матчу с "Локомотивом", который уверенно побеждал равных соперников и в Единой лиге, и в Еврокубке, уступив только на гостевых аренах ЦСКА и мощному итальянскому "Виртусу". То есть было совершенно непонятно, какого исхода ждать от противостояния "Локо" и БК "НН". Потому и - "Матч недели".

На трибунах "Баскет-Холла" собралось 1020 зрителей. С учетом действующих ограничений и требований по соблюдению социальной дистанции цифра по нынешним временам вполне солидная. У "Нижнего" в стартовой пятерке одни россияне, у хозяев - в компании с легионерами наш высокорослый (211 см) молодой форвард Андрей Мартюк, которого в прошлом сезоне еще мало кто знал. Краснодарцы не очень удачно начали (10:17), но главный тренер Евгений Пашутин быстро внес коррективы, команда совершила рывок 9:0. К концу первой четверти стало ясно, что интрига закручивается лихо.

Так называемые "качели" с периодическим равенством в счете продолжались долго. В начале заключительной десятиминутки после двух подряд попаданий вконец разыгравшегося Уильямса хозяева повели с разницей в семь очков. Затем - больше. Однако точные дальние броски Антона Комолова и все того же мастера концовок Шеперда сохранили интригу. И все же "Локомотив" сумел достать неуступчиво оппонента. Очередные два очка Уильямса за 2 минуты 18 секунд чистого времени до сирены поставили смысловую точку - 70:59, а гостям полученные "минус 11" за оставшееся время отыгрывать уже было не под силу.

У южан Уильямс набрал 26 очков, сделал 17 подборов, далее в списке самых результативных идут Уилл Каммингс (14) и Станислав Ильницкий (9). Отметим и восемь "голевых" передач Мантаса Калниетиса. У "Нижнего" отличились Комолов (13), Евгений Бабурин (13), Иван Стребков (10). А вот Астапковичу и Шеперду крепкая защита кубанцев просто не дала развернуться.

"Нижний Новгород" потерпел первое поражение в чемпионате, "Локомотив-Кубань" традиционно в группе лидеров с показателем 3 победы - 1 проигрыш. Так же (3-1) и у ЦСКА, лучше только у питерского "Зенита" (4-0). Еще не знают осечек пермская "Парма" (2-0) и казанский УНИКС (1-0), но эти два клуба провели слишком мало матчей. Волжане аккурат в середине турнирной таблицы - 2-1 и шестое место из 13 участников.

- Игра была сложной, мы ожидали, что против "Нижнего Новгорода" будет тяжело, - сказал рулевой "Локо" Евгений Пашутин. - Соперник применяет вязкую защиту, в хорошей бросковой форме Астапкович, Бабурин, Комолов. Мы начали не так активно, но потом отлично защищались против снайперов, большинство их бросков было с сопротивлением. Во второй половине мы сыграли достойно в защите, в нападении многое не получалось, но мы продолжаем улучшать игру.

Президент "Локо" Андрей Ведищев призвал всех отдать должное сопернику:

- "Нижний Новгород" очень старался разрушить нашу командную игру, и победу пришлось добывать во многом за счет индивидуального мастерства наших баскетболистов. Очень важно, что на протяжении всей встречи мы не теряли концентрацию. Соперник готов был наказать нас в любую секунду. Хочу отметить, что наша команда очень устала. Текущая ситуация и ограничения сильно осложняют поездки в другие страны, поэтому у нас был очень непростой выезд в Литву. Благодарю ребят за то, что они нашли в себе силы провести матч с "Нижним Новгородом" на высоком уровне. Безусловно, встречу с волжанами мы можем занести себе в актив. Этот опыт нам обязательно пригодится по ходу сезона.

ГДЕ БУДЕМ СМОТРЕТЬ

19 октября, понедельник

"Матч ТВ"

19.25. "Химки" (Московская область) - "Астана" (Нур-Султан, Казахстан). Прямая трансляция.