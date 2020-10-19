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19.10.2020 18:27
Рубрика: Власть

Матвиенко надеется на обмен опыта с Европой по созданию вакцин от COVID-19

Текст: Галина Мисливская
Россия открыта обмену опытом в сфере разработки вакцины от коронавируса и рассчитывает на такой же подход европейских стран, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.
Фото: пресс-служба СФ Фото: пресс-служба СФ
Фото: пресс-служба СФ

Она напомнила, что в России зарегистрированы уже две вакцины от новой коронавирусной инфекции и идет активная работа над третьим препаратом. "Мы открыты обмену опытом, тому, чтобы сделать эти вакцины (доступными). Предлагаем их другим государствам, готовы их поставлять и хотим, чтобы была такая же ответная реакция", - сказала глава СФ.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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"Мне кажется, если работать сообща в таких чувствительных для всех стран сферах, то это будет в целом способствовать общему оздоровлению климата наших отношений", - отметила спикер Совфеда. Она считает, что "именно Совет Европы призван стать одной из ведущих площадок для объединения международных усилий в борьбе с пандемией".

Кроме того, председатель СФ рассказала генсеку Совета Европы о том, что российские сенаторы работают над законодательным определением понятий, обозначающих меры борьбы с коронавирусом, чтобы никакой "отсебятины" здесь не было и не пострадали права человека. "Появилось много таких форматов, как удаленная работа, удаленное обучение, самоизоляция, безопасная дистанция и многие другие термины", - пояснила она. "Возможно, и Совет Европы мог бы высказаться по этому поводу более определенно", - добавила спикер.

Матвиенко подчеркнула, что в этой сфере не должно быть никакой "отсебятины" и права человека должны соблюдаться, в том числе базовые - на жизнь и защиту здоровья.

Власть Работа власти Внешняя политика Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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