МЧС с начала года обезвредило более 33 тысяч взрывоопасных предметов

В МЧС России рассказали об итогах работы пиротехнических подразделений за 9 месяцев этого года.

По данным спасателей, была очищена территория площадью 147 гектаров, обнаружено и обезврежено свыше 33 тысяч взрывоопасных предметов, более 28,5 тысячи патронов, а также 183 бутылки с зажигательной смесью "Коктейль Молотова" времен Великой Отечественной войны.

"В текущем году работы проводились на территориях республики Крым, Тверской, Ленинградской и Калининградской областей, Новой Москвы, а также акваториях Черного и Балтийского морей. Кроме того, в ходе проведения работ были обнаружены останки 9 красноармейцев, которые впоследствии с воинскими почестями перезахоронены в Оленинском районе Тверской области", - рассказал директор департамента спасательных формирований Игорь Кутровский.

По его словам, все пиротехнические подразделения оснащены современной специальной техникой, робототехническими комплексами, приборами поиска и обнаружения взрывоопасных предметов, а также средствами индивидуальной бронезащиты.

Саперы работали как на земле, так и под водой. Например, на внешнем рейде порта Балтийск в Калининградской области специалисты-водолазы совершили более 370 спусков на борт затопленной во время войны баржи. Ими поднято на поверхность и уничтожено свыше 19,5 тысячи взрывоопасных предметов и более 28,5 тысячи патронов. Такие же работы проводились и в Черном море. Там водолазы-пиротехники поднимали снаряды с судна "Жан Жорес".