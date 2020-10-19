Место утечки воздуха на МКС помог найти чай. Об этом рассказал космонавт Иван Вагнер во время видеосвязи читателей "РГ" с МКС, отвечая на вопрос школьников из Североонежска.

Напомним: приборы зафиксировали на МКС небольшую утечку воздуха. По словам специалистов, утечка воздуха "безумно малая", она то есть, то нет. Никакой опасности для экипажа и работоспособности станции нет, но, понятно, что найти место утечки было необходимо.

"Мы в течение трех крайних недель занимались этой задачей как основной, все свободное время на это тратили, - поделился Иван Вагнер. - Перепробовали множество различных способов".

Оказалось, что все штатные средства, которые есть на борту, не смогли помочь, так как утечка была, по словам космонавта, "ниже нижнего порога чувствительности приборов". Космонавты проделали очень много работы. И наконец-то определили отсек, в котором "утекал" воздух.

"После этого мы попросили Землю отключить всю нагрузку, чтобы попытаться "услышать" утечку. Не помогло. Искали ультразвуковым искателем, инфракрасной камерой (была идея: есть утечка - есть падение давления и, соответственно, падение температуры). Но тоже неудачно. Использовали специальные индикаторы потока, стетоскоп. Все не работало", - рассказал Вагнер.

Космонавты сами, своими руками, сделали много разных индикаторов потока: флажки на ниточках, конфетти из пенопласта, из берушей, из салфеток. Все это распределяли по переходной камере, где предполагалась утечка, снимали все это на камеру, закрывали люк. Заклеивали пакетом разные места, проклеивали сварные швы... Пытались постепенно локализировать, исключить место, которое увидеть было невозможно.

А помогла решить проблему русская смекалка.

"В один из вечеров мы взяли пакетик с чаем, разорвали его и распылили весь этот чай по переходной камере, - рассказал Иван Вагнер. - Через сутки мы увидели, как чаинки собрались в месте утечки! Получается, благодаря чаю мы нашли место утечки. Сейчас мы его изолировали временно, и на Земле принимают решение, как мы будем герметизировать это место на долгое время".