Михаил Мишустин пообещал поддержку иностранным инвесторам

Правительство будет и дальше принимать решения по поддержке иностранных инвесторов, Россия всегда открыта к конструктивному диалогу и новым интересным идеям, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ).

"Рассчитываем, что в дальнейшем интерес к российскому рынку будет только расти", - отметил премьер в обращении к представителям крупнейших мировых компаний, которые работают в России и вложились в экономику страны. Он добавил, что правительство постоянно работает над повышением инвестиционной привлекательности российской юрисдикции, чтобы иностранным компаниям было комфортно и выгодно развивать бизнес у нас в стране.

Глава кабмина напомнил о принятых решениях по поддержке граждан и экономики во время пандемии. "В результате мы прошли этот сложный период, во всяком случае его первую фазу, лучше, чем целый ряд стран", - заявил Михаил Мишустин. При этом удалось сохранить макроэкономическую стабильность. "С начала года инфляция составила чуть более трех процентов", - сказал он.

Премьер подчеркнул, что восстановление экономики идет быстрее, чем предполагалось: уже в следующем году ожидается возвращение к росту ВВП на уровне, превышающем 3%, и сохранение инфляции вблизи 4%. Глава кабмина отметил, что такая уверенность основывается на решениях, заложенных в общенациональном плане действий до конца следующего года. Также будет продолжена реализация "дорожной карты" по трансформации делового климата, существенные изменения происходят в сфере регуляторной политики. Мишустин напомнил и о едином плане достижения поставленных президентом национальных целей, сейчас завершается его доработка.

Координатор иностранных участников Консультативного совета по иностранным инвестициям в РФ, главный исполнительный директор компании Ernst & Young Кармайн Ди Сибио рассказал, что международные компании увеличили инвестиции в Россию, несмотря на пандемию. "Компании КСИИ инвестировали в Россию 185,5 млрд долларов за все время работы в стране. Сумма их накопленных инвестиций выросла, несмотря на пандемию, экономический спад и внешние ограничения. Крупный иностранный бизнес не пересматривает свои планы из-за временной нестабильности", - отметил он. Кроме того, Ди Сибио подчеркнул, что международные компании направили более 15 млн долларов на поддержку пострадавших от пандемии в России.

Международные компании увеличили инвестиции в Россию, несмотря на пандемию

"Правительство всегда открыто конструктивному диалогу и новым интересным идеям. Мы продолжаем принимать решения, которые позволят укрепить интерес к инвестициям в России. В том числе - в рамках соглашений по защите и поощрению капиталовложений", - сказал Михаил Мишустин. Премьер отметил, что Россия совершенствует законодательство, поддерживает стабильные макроэкономические условия.