Milka запускает всероссийскую акцию помощи детям-сиротам

Бренд Milka вместе с благотворительным фондом "Измени одну жизнь" запускает акцию "Волна нежности", в рамках которой покупатели могут помочь детям-сиротам найти будущих родителей.

Фонд "Измени одну жизнь" создает всероссийскую базу видеоанкет детей-сирот. В роликах мальчики и девочки из разных уголков страны, от Москвы до Забайкальского края, рассказывают о своих любимых занятиях, играх и видах спорта, а взрослые описывают, как ребенок учится и ведет себя со сверстниками. Такие анкеты повышают шансы сирот на усыновление - с их помощью семью нашли уже 18 636 детей.

Участники акции могут внести свой вклад в создание этих видеоанкет. До 31 декабря 2020 года, купив любую продукцию Milka и сохранив чек, они могут с помощью официального сайта акции передать часть средств от покупки благотворительному фонду.

В Milka подчеркивают, что главная цель акции - вдохновить людей по всей стране на проявление нежности и к своим близким, и к незнакомым людям. В компании призывают чаще создавать моменты тепла и заботы, фотографировать их и выкладывать в соцсети. За публикации участники получат сердечки, которые смогут отправить в фонд или использовать для розыгрыша призов. "Мы очень рады, что можем вдохновить людей на проявления нежности и заботы не только на словах, но и в поступках", - добавила бренд-менеджер Milka Ольга Чеботарева.

Материл подготовлен пресс-службой Mondelez International.