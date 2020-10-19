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Рубрика: Власть

Врачебный десант

Минобороны разворачивает в Сухуме мобильный госпиталь
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8290)
Российские военные медики доставили в Сухум мобильный многопрофильный госпиталь на сто койко-мест. Там будут оказывать врачебную помощь жителям Абхазии с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В столицу республики наша полевая лечебница прибыла своим ходом из Ставропольского края. 112 армейских врачей, медицинских сестер, фельдшеров и лаборантов на штатной технике совершили почти 800-километровый марш из города Буденновска.

Призывникам открыли горячую линию на сайте Минобороны

В Минобороны России рассказали, что в состав многопрофильного мобильного госпиталя вошли около трех десятков специальных машин. Для проведения лечебно-диагностических мероприятий в Абхазии эту лечебницу оснастили аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, аппаратами УЗИ и рентгенографии, а также анализаторами крови.

Все это медицинское хозяйство наши военные пустят в ход буквально на днях, когда госпиталь начнет принимать на лечение больных новой коронавирусной инфекцией.

С просьбой развернуть в Абхазии полевой военный госпиталь к главе оборонного ведомства РФ обратился его коллега Владимир Ануа. Он написал Сергею Шойгу письмо, где рассказал о резком ухудшении эпидемиологической ситуации в республике.

Количество инфицированных коронавирусной инфекцией в Абхазии превышает 2500 человек

По последним данным, число инфицированных коронавирусом там превышает 2500 человек. Несколько десятков граждан Абхазии умерли от инфекционной болезни.

Просьба абхазского министра обороны не осталась без внимания и реакции. Глава оборонного ведомства России распорядился направить в Сухум не только мобильный многопрофильный военный госпиталь, но и подразделения радиационной, химической и биологической защиты.

Людей и 11 специальных автомобилей, в том числе авторазливочные станции АРС-14М и тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, выделило командование Черноморского флота. Перед отправкой в путь личный состав подразделений провел технический осмотр спецмашин, медицинского оборудования и индивидуальных средств защиты.

Кроме того, три десятка командированных в Абхазию солдат и офицеров проверили на наличие коронавирусной инфекции. Результаты их тестов оказались отрицательными, и колонна военных химиков вышла на марш.

Фото: Пресс-служба Балтийского флота
Минобороны начало строительство новых медцентров для пациентов с COVID-19

По информации из Минобороны России, в Абхазии эти специалисты первым делом обустроят временный автопарк и пункты обработки техники, которую задействуют в санитарной обработке зданий и местности. Затем вместе с медицинскими работниками республики они оценят объем предстоящих работ. И только после этого приступят к дезинфекции территории и объектов.

Напомним, что в апреле нынешнего года сводный отряд войск радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота России уже проводил в Абхазии подобную операцию. Наши военные обработали там десятки гектаров земли, сотни зданий и помещений. Это помогло избежать дальнейшего распространения опасной инфекции в крупных населенных пунктах республики.

Результаты квалифицированной работы военных высоко оценили в Москве и в Сухуме. Опыт первой командировки химиков-черноморцев в Абхазию и их советы наверняка пригодятся нашим солдатам и офицерам во время новой санитарной операции в республике.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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