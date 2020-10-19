Минздрав предложил упорядочить проведение медицинских экспертиз

Для независимой медицинской экспертизы могут быть созданы специальные комиссии экспертов. Проект положения о независимой медицинской экспертизе подготовил Минздрав.

Она может проводиться в спорных случаях при оформлении инвалидности, фиксации телесных повреждений, для разрешения споров со страховыми компаниями, при выявлении в организме водителей следов алкоголя, наркотиков. Либо когда пациент или его представитель не согласны с результатами лечения. При этом сейчас человек должен сам искать специалистов или обращаться в коммерческие компании.

"И пациенты, и медицинские работники нуждаются в получении объективного профессионального мнения не от контролирующих органов, страховых компаний или судебных медэкспертов, находящихся в ведомственной подчиненности, а от независимых профессионалов, которым доверяют врачи и пациенты", - объясняет руководитель юридической службы Национальной медицинской палаты Лилия Айдарова.

Предлагаемая модель регулирования независимой медицинской экспертизы может также в будущем предусматривать наделение медицинских профессиональных организаций полномочиями по контролю за осуществлением экспертиз, а также формирование единого реестра экспертов, отмечает Минздрав.

"Мы сделали уникальную систему независимой профессиональной экспертизы на основе немецкого опыта, в которой были бы заинтересованы и врачи, и пациенты, и следователи, и прокуроры, и судьи, - говорит президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. - Но мы усовершенствовали немецкую модель. Во главе комиссии должен стоять не доктор, а юрист или судья. При рассмотрении обращений соблюдается принцип анонимности - экспертиза проводится по обезличенной медицинской документации (все имена скрыты от экспертов), а также принцип экстерриториальности, что гарантирует непредвзятость оценки рассматриваемых случаев. Сегодня к нам уже обращаются после проведения судебно-медицинской экспертизы следственные и судебные органы. Нашими маяками в этом вопросе являются Смоленская и Московская областные палаты".