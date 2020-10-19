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Рубрика: Власть

Мишустин: Экономика РФ прошла первую фазу пандемии лучше многих стран

Текст: Ксения Воронцова
Российской экономике удалось пройти первую фазу пандемии коронавируса лучше многих стран, а ее восстановление идет быстрее, чем предполагалось, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В понедельник он провел заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям. Он напомнил, что совет действует уже более четверти века и является эффективной площадкой для взаимодействия правительства и международного бизнеса. Мишустин отметил, что за последний год на территории РФ членами совета было реализовано немало интересных проектов в самых разных сферах: от выпуска актуальных сейчас фильтрующих масок до строительства энергетического центра.

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"Рассчитываем, что в дальнейшем интерес к российскому рынку будет только расти", - отметил премьер. Он добавил, что правительство постоянно работает над повышением инвестиционной привлекательности российской юрисдикции, чтобы иностранным компаниям было комфортно и выгодно развивать бизнес в России.

Глава кабмина напомнил о принятых решениях по поддержке граждан и экономики во время пандемии коронавируса. "В результате мы прошли этот сложный период, во всяком случае, его первую фазу, лучше, чем целый ряд стран", - заявил Михаил Мишустин.

По данным Минэкономразвития, во втором квартале по динамике ВВП Россия выглядела привлекательнее многих стран, в том числе Германии, Италии, Франции, Великобритании и Испании.

"При этом, несмотря на довольно внушительный объем прямой и косвенной поддержки граждан, нам удалось сохранить макроэкономическую стабильность. С начала года инфляция составила чуть более 3%", - сказал он.

Премьер подчеркнул, что восстановление экономики идет быстрее, чем предполагалось: уже в следующем году ожидается возвращения к росту ВВП на уровне, превышающем 3%. "И сохранения инфляции вблизи 4%", - добавил он.

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