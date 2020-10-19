Мишустин: Продолжим принимать решения по поддержке иностранных инвесторов

Правительство будет и дальше принимать решения по поддержке иностранных инвесторов, Россия всегда открыта к конструктивному диалогу и новым интересным идеям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Российское правительство всегда открыто к конструктивному диалогу и новым интересным идеям. Мы продолжаем принимать решения, которые позволят укрепить интерес к инвестициям в России. В том числе - в рамках соглашений по защите и поощрению капиталовложений", - сказал он по итогам заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям, которое прошло в формате видеоконференции.

Премьер отметил, что Россия совершенствует законодательство, поддерживает стабильные макроэкономические условия. Глава кабмина назвал прошедшую встречу содержательной и полезной и подчеркнул, что все предложения проанализируют вице-премьеры и министры. "По итогам заседания консультативного совета я дам соответствующие поручения", - заявил он.

Михаил Мишустин предложил одобрить подготовленный проект коммюнике. В заключение он обратился к участникам на английском с пожеланиями скорой встречи в Москве.