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Рубрика: Власть

Время и деньги

Михаил Мишустин рассказал о мерах поддержки безработных и инвалидов в период пандемии
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8290)
Правительство продолжит оказывать меры поддержки безработным гражданам, а также продлит до 1 марта будущего года упрощенный порядок оформления документов для инвалидов. Об этих и других решениях рассказал в понедельник глава кабмина Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Михаил Мишустин: Важно, чтобы все, кто остался без работы, вовремя и регулярно получали положенные выплаты. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин: Важно, чтобы все, кто остался без работы, вовремя и регулярно получали положенные выплаты. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин: Важно, чтобы все, кто остался без работы, вовремя и регулярно получали положенные выплаты. Фото: РИА Новости

Глава кабмина напомнил, что ранее тем, кто потерял работу, в том числе из-за пандемии коронавируса, уже назначили максимальные пособия, увеличили другие выплаты, а также выделили средства на несовершеннолетних детей. На эти меры в бюджете на текущий год предусмотрено свыше 165 млрд рублей. "Дополнительно к ним правительство выделяет еще более 35 млрд рублей. Они пойдут на поддержку безработных во всех регионах", - сообщил Михаил Мишустин, добавив, что уже подписал соответствующее распоряжение.

Мишустин: Продолжим принимать решения по поддержке иностранных инвесторов

"Важно, чтобы все, кто остался без работы, вовремя и регулярно получали положенные выплаты. Люди оказались в непростой ситуации. Государство должно их поддержать", - подчеркнул премьер.

"И конечно, мы продолжим делать все необходимое, чтобы ситуация на рынке труда выравнивалась", - заметил он.

Ситуация с коронавирусом в России остается непростой, констатировал премьер, поэтому сейчас особенно важно снизить риск заражения, особенно для людей с хроническими заболеваниями. "Им важно получать документы в бесконтактном, дистанционном режиме, чтобы как можно реже посещать общественные места, не сидеть в очередях за различными справками", - считает он.

Поэтому правительство приняло решение "продлить до 1 марта следующего года временный порядок установления или подтверждения инвалидности, который был введен в связи с распространением коронавируса", сообщил Михаил Мишустин. Он пояснил, что людям не надо будет лично приходить в бюро медико-социальной экспертизы. Медицинские организации сами передадут туда документы. Это касается и первичного освидетельствования инвалидов. Сведения также отправят в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Кроме того, выплату пенсий по инвалидности и обеспечение людей техническими средствами реабилитации также будут назначать и продлевать без личного обращения.

"Эти меры помогают уменьшить риск заражения. Кроме того, людям с инвалидностью становится проще и удобнее получать нужные документы, не тратить на это силы и время", - отметил глава правительства. Он сообщил, что кабмин прорабатывает возможность "сделать такой порядок постоянным и после отмены карантинных ограничений".

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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В ходе оперативного совещания со своими заместителями Михаил Мишустин сообщил еще об одном важном решении, принятом во исполнение поручения президента: план водоснабжения Крыма готов, на него планируется выделить около 50 млрд рублей. "Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя. Приступим к его реализации. В нем предусмотрено 14 мероприятий", - рассказал премьер. План предусматривает разработку новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения, а также капитальный ремонт инфраструктуры. "Это сделает возможной дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки, что позволит полностью обеспечить качественным водоснабжением полуостров и его жителей", - заявил Мишустин.

Большую часть предусмотренных на эти цели средств выделят из федерального бюджета. Ранее кабмин уже направил на улучшение водоснабжения Крыма почти 6 млрд рублей. Они пошли на строительство новых объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин. "Это важная тема для людей и развития полуострова. Нужно сформировать там современную систему водоснабжения. Чтобы жители и экономика Крыма больше не испытывали этих проблем и не опасались возможных отключений", - подчеркнул глава российского правительства.

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