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19.10.2020 12:55
Рубрика: Власть

Мишустин: Временный порядок подтверждения инвалидности продлен до 1 марта 2021 года

Текст: Галина Мисливская
Правительство продлевает до 1 марта 2021 временный порядок установления и подтверждения инвалидности, чтобы снизить риск распространения коронавируса для этой категории граждан, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. В будущем этот порядок может стать постоянным.

"Правительство приняло решение продлить до 1 марта следующего года временный порядок установления или подтверждения инвалидности, который был введен в связи с распространением коронавируса", - сказал он.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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"Людям не надо будет лично приходить в бюро медико-социальной экспертизы. Медицинские организации сами передадут туда документы. Это касается и первичного освидетельствования инвалидов. Сведения также отправят в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования", - пояснил премьер.

Выплату пенсий по инвалидности и обеспечение людей средствами реабилитации также будут назначать и продлевать без личного обращения, добавил Мишустин.

Глава кабмина подчеркнул, что эти меры помогают уменьшить риск заражения коронавирусом и упрощают процесс оформления документов. "Прорабатываем возможность сделать такой порядок постоянным и после отмены карантинных ограничений", - заявил председатель правительства.

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