Мишустин: Временный порядок подтверждения инвалидности продлен до 1 марта 2021 года

"Правительство приняло решение продлить до 1 марта следующего года временный порядок установления или подтверждения инвалидности, который был введен в связи с распространением коронавируса", - сказал он.
"Людям не надо будет лично приходить в бюро медико-социальной экспертизы. Медицинские организации сами передадут туда документы. Это касается и первичного освидетельствования инвалидов. Сведения также отправят в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования", - пояснил премьер.
Выплату пенсий по инвалидности и обеспечение людей средствами реабилитации также будут назначать и продлевать без личного обращения, добавил Мишустин.
Глава кабмина подчеркнул, что эти меры помогают уменьшить риск заражения коронавирусом и упрощают процесс оформления документов. "Прорабатываем возможность сделать такой порядок постоянным и после отмены карантинных ограничений", - заявил председатель правительства.