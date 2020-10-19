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19.10.2020 10:39
Рубрика: Власть

Мишустин выделил 12 млрд рублей на ликвидацию третьей смены в школах

Текст: Татьяна Замахина
В нынешнем и следующем годах на переоборудование школ и строительство новых будет направлено почти 12 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Как пояснили в пресс-службе кабмина, тем самым правительство РФ продолжает работу по ликвидации третьей смены в школах.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Деньги, согласно опубликованному на сайте кабмина распоряжению, поступят в Бурятию, Дагестан и Чечню - туда, где в ряде районов школьники до сих пор учатся в три смены. Кроме того, финансирование направят в Ингушетию. Там третья смена в школах, согласно пояснению, уже ликвидирована, но потребность в дополнительных местах все еще остается.

Ранее этот вопрос обсуждался на заседании правительства 15 октября. Михаил Мишустин тогда отметил, что у каждого ребенка в стране должна быть возможность учиться в хороших условиях. На это направлен национальный проект "Образование".

В пресс-службе кабмина напомнили, что ранее глава государства поручил правительству рассчитать потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, поскольку количество школьников увеличивается.

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