Мишустин выделил 12 млрд рублей на ликвидацию третьей смены в школах

Как пояснили в пресс-службе кабмина, тем самым правительство РФ продолжает работу по ликвидации третьей смены в школах.

Деньги, согласно опубликованному на сайте кабмина распоряжению, поступят в Бурятию, Дагестан и Чечню - туда, где в ряде районов школьники до сих пор учатся в три смены. Кроме того, финансирование направят в Ингушетию. Там третья смена в школах, согласно пояснению, уже ликвидирована, но потребность в дополнительных местах все еще остается.

Ранее этот вопрос обсуждался на заседании правительства 15 октября. Михаил Мишустин тогда отметил, что у каждого ребенка в стране должна быть возможность учиться в хороших условиях. На это направлен национальный проект "Образование".

В пресс-службе кабмина напомнили, что ранее глава государства поручил правительству рассчитать потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, поскольку количество школьников увеличивается.