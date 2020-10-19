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19.10.2020 23:52
Рубрика: Происшествия

Москалькова: Закон о переводе осужденных сократит количество жалоб в ЕСПЧ

Текст: Елена Яковлева

Закон о переводе осужденных ближе к месту жительства позволит сократить число исков в Европейский суд по правам человека на 40 процентов, считает российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

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Закон, позволяющий переводить осужденного в исправительное учреждение вблизи его дома или места проживания близких родственников, о принятии которого ратовала уполномоченный по правам человека, уже вступил в России в силу. Необходимые изменения в Уголовно-исполнительный кодекс были внесены весной этого года.

- Только за последнее время в России принято законодательство о компенсациях и переводе осужденных ближе к месту жительства родственников, которое позволит почти на 40 процентов сократить количество исков в ЕСПЧ, - сообщается на сайте уполномоченного по правам человека.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Президент Уполномоченный по правам человека

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