Москалькова: Закон о переводе осужденных сократит количество жалоб в ЕСПЧ

Закон о переводе осужденных ближе к месту жительства позволит сократить число исков в Европейский суд по правам человека на 40 процентов, считает российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Закон, позволяющий переводить осужденного в исправительное учреждение вблизи его дома или места проживания близких родственников, о принятии которого ратовала уполномоченный по правам человека, уже вступил в России в силу. Необходимые изменения в Уголовно-исполнительный кодекс были внесены весной этого года.

- Только за последнее время в России принято законодательство о компенсациях и переводе осужденных ближе к месту жительства родственников, которое позволит почти на 40 процентов сократить количество исков в ЕСПЧ, - сообщается на сайте уполномоченного по правам человека.