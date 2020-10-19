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Рубрика: Спорт

Столичная вертикаль

На чемпионат Европы в Москву готовы приехать 15 сборных
Текст: Василиса Гончарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8290)
Накануне европейский совет Международной федерации спортивного скалолазания организовал онлайн-совещание с национальными федерациями по проведению чемпионата Европы 2020 года в Москве.

Напомним, что турнир, имеющий статус олимпийского отбора, с 20-го по 29 ноября примет столичный Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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На онлайн-встречу были приглашены представители всех европейских стран. От Федерации скалолазания России в ней приняли участие президент Дмитрий Бычков, вице-президент, член правления IFSC-Europe Евгений Чернышев, директор по спорту Евгений Левин, организатор особо значимых мероприятий Анна Ракицкая, руководитель медицинской службы Максим Елизаров.

Основная задача этой встречи - рассказать странам о порядке въезда в страну, действующем в период пандемии, ограничениях, которые приняты для предотвращения распространения COVID-19, мерах безопасности на арене ЧЕ-2020.

- Мы сумели ответить на все вопросы, которые задавались предварительно и по ходу совещания, - цитирует слова Дмитрия Бычкова пресс-служба ФСР. - В основном они касались мер безопасности, приезда и отъезда участников, наличия трансферов, условий проживания и питания. Совещание получилось насыщенным. Резюмируя, можно сказать, что в целом большинство федераций настроены позитивно. Предварительно подтвердили свое участие более 15 сборных. По их словам, делают все возможное, чтобы приехать в Москву. Понимаем, что на чемпионате Европы будут только те спортсмены, кто может реально рассчитывать на медали и олимпийский отбор.

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