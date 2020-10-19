В Боливии состоялись выборы президента. Официальные итоги голосования пока не объявлены, и в Высшем избирательном трибунале заявили, что не будут торопиться, чтобы не допустить ошибок. Однако экзит-поллы однозначно отдают победу Луису Арсе, представляющему партию экс-президента Эво Моралеса "Движение к социализму".

Согласно опросам, проведенным на выходе с избирательных участков, он набирает 52,4 процента голосов. Его главный соперник - центрист Карлос Меса, представляющий коалицию правых сил "Гражданское сообщество", получает 31,5 процента голосов. Примечательно, что Арсе серьезно оторвался от ближайшего преследователя. Временный президент Боливи Жанин Аньес признала победу Арсе в первом туре. Сам Арсе объявил, что намерен создать правительство национального единства. В Испании тысячи людей встали в "голодные очереди"