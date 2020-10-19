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Рубрика: Экономика

На "Российской промышленной неделе" обсудят эффективные меры поддержки

Текст: Светлана Ментюкова

В рамках открывшейся сегодня, 19 октября, "Российской промышленной недели" Минпромторг намерен обсудить с представителями производств наиболее эффективные меры поддержки отраслей в период пандемии. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов.

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"Технофорум "Российская промышленная неделя - это очень интенсивная череда семинаров и публичных мероприятий, которые посвящены обсуждению текущих проблем развития отраслей, перспектив их развития. Для нас эти мероприятия - еще одна возможность получить обратный отклик от отраслей, понять, какие сегодня проблемы существуют в развитии тех или иных секторов промышленности, и, в соответствии с этим, принять те или иные решения по синхронизации наших инструментов поддержки, для того чтобы дать возможность нашим производителям выпускать новую продукцию, захватывать новые ниши, не только на российском рынке, но и за рубежом", - сказал Михаил Иванов.

Технофорум "Российская промышленная неделя пройдет в ЦВК "Экспоцентр" с 19 по 22 октября 2020 года. Мероприятие объединяет в себе сразу три отраслевые выставки: международную выставку "Оборудование и технологии обработки конструкционных материалов", "Технофорум-2020", новую выставку оборудования, технологий и материалов для процессов сварки и резки Rusweld 2020 и выставку машин, оборудования и технологий для лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности "Лесдревмаш-2020".

"Это уникальный проект, поскольку без этих направлений, которые сегодня представлены в экспозиции, очень сложно представить себе существование целых секторов российской экономики, таких как машиностроение, металлообработка, мебельная промышленность, деревообработка, авиационное и судостроение и целый ряд других отраслей. Такие выставки это не только возможность для наших производителей продемонстрировать свои современные разработки, причем очень часто это разработки, которые созданы, в том числе и с использованием государственных инструментов поддержки, но и принять активное участие в деловой программе", - подчеркнул Михаил Иванов.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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В "Российской промышленной неделе" принимают участие более 250 экспонентов, из них порядка 100 компаний участвуют в выставке "Технофорум 2020", еще 50 в Rusweld 2020 и еще более 100 экспонентов из России, Германии, Италии, Испании, Китая в выставке "Лесдревмаш 2020". Из-за пандемии бренды зарубежных стран, имеющие представительства в России, представлены на выставке российскими компаниями.

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