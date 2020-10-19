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Рубрика: В мире

На стадионе в Варшаве развернут госпиталь для больных коронавирусом

Текст: Юрий Ершов

На Национальном стадионе в Варшаве, построенном в 2012 году специально для чемпионата Европы по футболу, устроят временный госпиталь для пациентов, больных коронавирусом. Он разместится в подтрибунных помещениях и конференц-залах.

Фото: BSIP/UIG Via Getty Images
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Об этом в понедельник сообщил представитель правительства Петр Мюллер, которого цитирует портал "Газеты Выборчей". Решение кабинета продиктовано тем обстоятельством, что число инфицированных людей в стране растет из дня в день. В воскресенье, например, здесь было зарегистрировано 8500 случаев заражения коронавирусом.

На стадионе, уточнил Мюллер, расположат около 500 коек для заболевших COVID-19, в том числе 50 мест для нуждающихся в интенсивной терапии. Устройство больницы, по данным канала TVN24, началось еще в выходные, и вероятно уже на этой неделе она примет первых пациентов. В целом в стране во временных госпиталях, которые могут быть развернуты в ближайшие дни, будут доступны около 80 тысяч коек.

По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, армия готова прийти на помощь гражданским службам здравоохранения как медицинским персоналом, так и в строительстве больниц.

В мире Европа Польша Пандемия коронавируса COVID-19

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