На уроках физкультуры появятся программы дзюдо и регби. Об этом в ходе всероссийского урока "Спорт - это жизнь" рассказал заместитель министра просвещения Андрей Корнеев.

- За прошлый год два миллиона школьников сдали нормы ГТО. Мы разрабатываем программы, которые делают уроки физкультуры более интересными. Уже сейчас созданы программы, посвященные хоккею, шахматам. В скором времени выйдут программы по внедрению дзюдо и регби в уроки физической культуры, - рассказал он. - Мы также внедряем новые программы по подготовке учителей физкультуры, приглашаем мастеров спорта. Ведем работу по обновлению спортивной материальной базы в школах страны.

Школьники - участники открытого урока в онлайн-режиме узнали, чем занимаются арбитр и спортивный врач, как стать комментатором, кто такой спортивный агент, почему инженер один из самых главных на площадке?

"Мы выбрали тему спорта не только, чтобы напомнить детям о пользе физической активности для здоровья, но и показать разнообразие профессий в спортивной индустрии. Школьники увидели, что в этой сфере можно быть не только спортсменом или тренером, а также, например, врачом, комментатором, арбитром, спортивным агентом или инженером. Это крайне важно для профориентации наших детей. Надеюсь, сегодня мы помогли тысячам ребят определиться с будущей профессией", - отметила и. о. директора Института изучения детства, семьи и воспитания РАО Наталья Агре.

Напомним, Всероссийские открытые уроки проводятся Минпросвещения России совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО. Уроки помогают школьникам выбрать свой карьерный путь, а также затрагивают самые интересные и популярные темы школьной жизни. Первый Всероссийский открытый урок в этом учебном году провел президент Владимир Путин. Урок состоялся в День знаний и был посвящен теме "Помнить - значит знать". 2 сентября министр просвещения России Сергей Кравцов провел второй открытый урок на тему "День здоровья".