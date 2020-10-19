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Рубрика: В мире

Египтологи рассказали об удивительных находках в храме Сераписа

Текст: Денис Передельский
Фото: Iwona Zych, CAS UW Фото: Iwona Zych, CAS UW
Фото: Iwona Zych, CAS UW

Польская археологическая миссия, работающая на раскопках в древнеегипетском городе Беренис на берегу Красного моря, обнаружила храм, в котором находились древние же копии азиатских скульптур.

Фото: Peru Ministry of Culture
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Как сообщает Nauka w Polsce, открытие было сделано исследователями Центра средиземноморской археологии Варшавского университета (CAS UW). Они раскопали древний храм, который действовал в городе Беренис. Сейчас это небольшой городок на берегу Красного моря.

Однако в античные времена это был довольно крупный город, который назывался Береника. Он был основан в III веке до нашей эры фараоном Птолемеем II. Изначально этот порт использовался для перевозки африканских слонов. Считается, что в I веке нашей эры римляне сделали его важным центром трансокеанской торговли, связывающей Африку, Ближний Восток и Индию.

Последние находки лишь подтверждают эту гипотезу. Археологи раскопали храм, посвященный богине Исиде и богу Серапису. По их мнению, это было самое крупное место поклонения египетским богам в Беренике. Это здание было построено в I веке нашей эры, но еще в древности серьезно пострадало от землетрясений.

"Мы нашли здесь следы полувекового культа, относящегося к религии Древнего Египта, но с экзотическими элементами из глубин Африки и Ближнего Востока", - говорит один из руководителей экспедиции Ивона Зих.

Фото: iStock
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Особое внимание исследователей привлекли каменные архитектурные элементы и фрагменты скульптур, в том числе мраморных. Среди них нашлись головы, имитирующие скульптуры из азиатской Гандхары - региона, который в то время занимал часть современных Пакистана и Афганистана. Причем ученые подчеркивают, что эти скульптуры были изготовлены здесь же, а не импортированы. По сути, это были копии.

Внутри, среди руин храма, была найдена большая статуя бога Себку Мекера. Это удивило ученых, ведь культ этого божества относится к древнему африканскому королевству Мероэ, сейчас это территория Судана. Статуя тоже оказалась копией - установлено, что она также была изготовлена в местной мастерской.

Кроме того, ученые обнаружили большое количество изображений Сераписа. Во времена Птолемеев и Рима это был очень популярный в Египте бог, причем в нем сочетались черты как некоторых других египетских, так и греческих богов. Интересно, что одна из скульптур, изображающих Сераписа, была изготовлена из тика.

"Вероятно, она была сделана из сломанной мачты, потому что это было дерево, которое использовалось на кораблях, отправляющихся в Индию, - говорит Зих. - Поражает высокое качество изготовления этой скульптуры, которая, кстати, была покрыта позолотой. Это свидетельствует о существовании эффективной скульптурной мастерской на территории Береники".

Фото: Egypt Ministry of Antiquities
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Находки будут отправлены в Большой египетский музей в Каире. Ожидается, что они будут представлены публике в 2021 году. Кстати, храм, о котором идет речь, впервые был обследован еще в XIX веке, когда некоторые из обнаруженных здесь артефактов были отправлены в Британский музей в Лондоне. Однако с тех пор основное внимание исследователей было сосредоточено на поиске других зданий.

Только в наши дни удалось узнать много ранее неизвестных фактов. Так, ученые установили, что огромным политическим и финансовым влиянием в Беренике пользовалось некое королевство Блемия. Это было малоизвестное кочевое племя нубийцев, населявшее холмистую Восточную пустыню. В то время оно контролировало территорию к востоку от Нила от современной Эфиопии до Береники.

Доказательства этого были обнаружены во время раскопок в северной части города. Так, здесь была надпись, сделанная неким Мохосаком - переводчиком Иземны, царя Блемии. Судя по монументальности надписи и здания, в котором она была размещена, этот царь был человеком большой воли, таланта и ресурсов.

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