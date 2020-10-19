Наставник ЦСКА Гончаренко впервые в карьере обыграл "Динамо"

На выходных в Российской премьер-лиги (РПЛ) прошли матчи 11-го тура, первого после паузы на игры сборных. В центральной встрече ЦСКА дома одолел "Динамо" - 3:1.

Наверное, это дерби стало одним из самых молодых в истории. Всего в стартовых составах команд вышло 14 футболистов не старше 22 лет: восемь у ЦСКА и шесть у "Динамо". И это при том, что у "бело-голубых" были еще 23-летний Даниил Фомин и 23-летний Дмитрий Скопинцев.

Только ситуация у команд все-таки разная. "Бело-голубые" нынче переживают период становления, который совсем недавно проходил ЦСКА. У армейцев молодежь все же более обстрелянная. Плюс "Динамо" ждет нового наставника Сандро Шварца, еще не приступившего к работе: у руля команды, возможно, свой последний матч провел Александр Кульчий.

Молодое дерби получилось под стать своему возрасту - с большим количеством эмоций , ярких моментов и ошибок. Уже на четвертой минуте ВАР отменил гол форварда армейцев Федора Чалова, а на 15-й ЦСКА остался без защитника Вадима Карпова, которому сломал нос Вячеслав Грулев. Это и без того усугубило кадровую ситуацию хозяев, вынужденных обходиться из-за сомнительного теста без своего ключевого защитника Марио Фернандеса. Но армейцы не развалились.

На голы Константина Кучаева, нигерийца Чидеры Эджуке и Игоря Дивеева "Динамо" ответило лишь точным ударом хорвата Николы Моро. Отметим, что "бело-голубые" завершали встречу в меньшинстве: вторую желтую получил Роман Евгеньев.

- Хорошо сегодня смотрелись, - оценил игру подопечных наставник ЦСКА Виктор Гончаренко. - Легко атаковали. В наших атаках была страсть, азарт. Создали много моментов. Наша победа заслуженная. Лучше распорядились моментами, лучше пользовались проникающими атаками.

Интересно, что Виктор Гончаренко обыграл "Динамо" впервые за время работы главным тренером в РПЛ. А ЦСКА одолел "бело-голубых" тоже впервые, но с 2016 года. Однако наверняка для армейцев важнее тот факт, что получилось не отпустить далеко лидеров чемпионата. Напомним, днем ранее "Зенит" уверенно справился с "Сочи" - 3:1, а "Спартак" сломил сопротивление "Химок" - 3:2. Благодаря вчерашней победе ЦСКА вышел на третье место, обойдя "Локомотив", который вымучил победу над "Уфой", - 1:0.