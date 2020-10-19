Названы самые дорогие игроки мира

Что примечательно, в эту своеобразную команду не попали Криштиану Роналду и Лионель Месси. Их стоимость оценивается в 60 и 100 миллионов евро соответственно.

Самым дорогим футболистом, по мнению аналитиков, является форвард "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной Франции Килиан Мбаппе - 180 миллионов евро. Далее идут: Неймар, Рахим Стерлинг (по 128 миллионов), Кевин Де Брюйне, Садио Мане (по 120), Трент Александер-Арнольд (110), Ян Облак (90), Йозуа Киммих (85), Вирджил ван Дейк, Альфонсо Дэвис (по 80), Маттейс Де Лигт (70).