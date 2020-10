Пандемия COVID-19, с одной стороны, нанесла тяжелый удар по бизнесу китайских малых и средних предприятий, с другой - открыла для них новые перспективы. Из-за связанных с коронавирусом ограничений традиционный офлайновый бизнес стагнирует, а онлайн-бизнес, наоборот, процветает. Поэтому все больше китайских малых и средних предприятий ускоряют цифровую трансформацию, пытаясь адаптироваться к нынешнему положению дел.

Глобальный кризис общественного здравоохранения дает малому бизнесу в стране стимул к внедрению цифровых изменений, имеющих решающее значение для их долгосрочного роста. Шэньчжэньский фэшн-бренд - группа компаний Eeka Fashion - одна из таких компаний. "Мы стремимся продвигать цифровизацию в наших исследованиях и разработках, - сказал У Цинъе, исполнительный вице-президент компании Eeka Fashion. - Традиционные бизнес-модели в швейной промышленности предполагают, что клиенты покупают одежду, которую мы производим. Цифровые инструменты в исследованиях и разработках помогают нам изменить эту модель и изучить потребности и предпочтения клиентов, чтобы производить одежду, ориентируясь на эту информацию. Это позволяет частично решить проблему избыточных складских запасов".

Быстрый переход к цифровым технологиям помог компании смягчить экономический шок, вызванный COVID-19, добавил У. "Во время пандемии в Китае все наши физические магазины были закрыты. Но благодаря запуску нашего многоканального интернет-магазина в WeChat в середине января мы смогли получить 70 процентов от выручки, которая была у нас годом ранее, в феврале 2019 года - около 300 миллионов юаней (43,8 миллиона долларов) за месяц", - рассказал предприниматель.

Eeka Fashion - лишь один из примеров активизации усилий малых и средних предприятий в Шэньчжэне по цифровой трансформации. В мегаполисе на юге Китая, известном жизнеспособностью частного сектора, находится более 2,15 миллиона малых и средних предприятий, что составляет более 99 процентов всех компаний в городе. Одна из них - Ikas Industries (Guangdong) Co Ltd, предоставляющая интеллектуальные решения производителям полупроводников, также активно поддерживает цифровизацию. "Нам крайне необходимо повысить уровень цифровизации нашей деятельности, - отметил главный исполнительный директор компании Ли Цзе. - С одной стороны, полупроводниковые компании, которые мы обслуживаем, работают круглосуточно. Это требует от нас способности быстро реагировать. С другой - у нас есть несколько центров технической поддержки в разных городах страны и за рубежом. Научиться управлять ими - это вызов для такого предприятия, как мы".

Хотя китайские малые и средние предприятия все больше осознают необходимость цифровизации, большинство из них пока находятся на ранних этапах развития и сталкиваются с рядом препятствий. Китайский институт стандартизации электроники называет самыми большими проблемами, с которыми сталкиваются малые предприятия при проведении цифровой трансформации, нехватку квалифицированных кадров и относительно слабые возможности в области информационных технологий. Связанные с цифровизацией высокие затраты также являются проблемой.

Штаб-квартира компании Tencent в Шэньчжэне, провинция Гуандун. Фото: Чэнь Ихан / Для China Daily

Пандемия ускорила темпы перехода китайских малых и средних предприятий на цифровые технологии, и ожидается, что поставщики, которые предлагают такие услуги, как интеллектуальные платежи, онлайн-финансирование, цифровой маркетинг и цифровое управление для малых и средних предприятий, будут быстро расти, сообщает консалтинговая компания iResearch.

Тем более что бизнесу готовы оказать поддержку. Так, Ping An Smart City (подразделение Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd) специализируется на проектах "умного" города и запустила пять онлайн-платформ, чтобы стимулировать малые и средние предприятия к цифровым преобразованиям. Tencent Cloud, подразделение облачных вычислений интернет-компании Tencent Holdings Ltd, в июле запустило проект Star Park Plan, оказывая маркетинговую, техническую, финансовую и другую поддержку малым и средним предприятиям в высокотехнологичных промышленных парках по всей стране.

Huawei Technologies Co инициировала план по продвижению цифрового развития малого и среднего бизнеса в Шэньчжэне. "Мы считаем, что 77 процентов малых и средних предприятий в стране будут использовать искусственный интеллект в своем бизнесе к 2025 году, - сказал вице-президент китайского направления Huawei Чэнь Бинь. - Основная цель перехода на цифровые технологии - повышение производительности и доходов, а также повышение конкурентоспособности на мировом рынке".