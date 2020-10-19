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Рубрика: Экономика

Новая модель расчета прожиточного минимума исключит риск его снижения

Текст: Алексей Дуэль
Использование новой модели расчета прожиточного минимума исключает риск снижения этой величины. Об этом заявила замглавы Минтруда Ольга Баталина, выступая на "нулевом чтении" законопроекта в Общественной палате, передает РИА Новости.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

"Исключаются риски снижения величины прожиточного минимума, - заверила Ольга Баталина. - А я напомню, что в действующей модели у нас снижение возможно".

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
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Как пояснила замминистра, в действующей модели расчет основывается на ценах на продукты питания, и их снижение может повлечь за собой и сокращение величины прожиточного минимума.

Новая модель определения уровня прожиточного минимума предполагает брать за основу подсчетов медианный доход россиян. Об этом ранее рассказал журналистам замглавы Минтруда Андрей Пудов. По его словам, прожиточный минимум следующего года составит 44,2% от медианного дохода предыдущего года, определенный по данным Росстата. Если использовать такой подход сейчас, то в 2021 году величина прожиточного минимума должна составить 11 653 рубля (вместо 11 565 рублей, полученных при расчете по "старой" методике).

"Мы посмотрели данные за прошлые годы, прогнозы на будущее - медианный доход стабильно растет и не было ни одного года, когда бы он сокращался, - разъяснил Андрей Пудов. - Соответственно, не меньшими темпами будет расти и наши показатели. К тому же как минимум раз в пять лет государство будет обязано пересматривать коэффициенты. И в случае быстрого роста экономики их можно будет поднять. Кроме того, конкретные суммы в рублях по закону не могут быть ниже, чем были в предыдущем году. Все риски продуманы и сохранные меры заложены в законопроект".

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