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19.10.2020 18:00
Рубрика: Экономика

Новак: Инвестиции в энергетику в мире снизятся в 2020 году на 20%

Текст: Сергей Тихонов
Инвестиции в мировую энергетику в 2020 году снизятся на 18-20%, что значительно выше снижения спроса на энергоносители в этом году.
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости

Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак перед очередным заседанием министерского комитета ОПЕК+.

Фото: Istock
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По словам российского министра, процесс восстановления мирового спроса на нефть замедлился, хотя и не остановился окончательно, из-за второй волны пандемии. Он подчеркнул, что ситуация остается очень хрупкой, поэтому особенно важно 100% выполнение сделки о сокращении добычи нефти всеми ее участниками.

"Несмотря на общую стабильность на рынке, мы по-прежнему находимся в периоде неопределенности", - сказал Новак.

Среди позитивных факторов, министр отметил, уверенный рост деловой активности с лета этого года. Кроме того, по его мнению, заявления многих стран о намерении выпустить вакцину от коронавируса также оказывают положительное влияние на рынок нефти, поскольку сейчас главным определяющим фактором для него является опасность усиления второй волны пандемии.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Сокращение добычи нефти

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