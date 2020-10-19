Новак: Инвестиции в энергетику в мире снизятся в 2020 году на 20%

Инвестиции в мировую энергетику в 2020 году снизятся на 18-20%, что значительно выше снижения спроса на энергоносители в этом году.

Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак перед очередным заседанием министерского комитета ОПЕК+.

По словам российского министра, процесс восстановления мирового спроса на нефть замедлился, хотя и не остановился окончательно, из-за второй волны пандемии. Он подчеркнул, что ситуация остается очень хрупкой, поэтому особенно важно 100% выполнение сделки о сокращении добычи нефти всеми ее участниками.

"Несмотря на общую стабильность на рынке, мы по-прежнему находимся в периоде неопределенности", - сказал Новак.

Среди позитивных факторов, министр отметил, уверенный рост деловой активности с лета этого года. Кроме того, по его мнению, заявления многих стран о намерении выпустить вакцину от коронавируса также оказывают положительное влияние на рынок нефти, поскольку сейчас главным определяющим фактором для него является опасность усиления второй волны пандемии.