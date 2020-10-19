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Рубрика: Экономика

Новак: Сегодняшние цены на нефть адекватны ситуации на мировом рынке

Текст: Сергей Тихонов

Сегодняшние цены на нефть соответствуют общей ситуации, сложившейся на мировом рынке, сказал глава минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" после очередной министерской встречи мониторингового комитета ОПЕК.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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По его словам, ситуация стабильна, дефицит нефти на рынке сейчас составляет около 1 млн баррелей в сутки, запасы в хранилищах сокращаются, но пока остаются на высоком уровне. Поэтому с учетом неопределенности из-за второй волны пандемии необходимо продолжать постоянный мониторинг рынка. Страны, участвующие в ОПЕК+, первоначально рассчитывали на более быстрое восстановление спроса, но оно замедлилось, поэтому очень важно, чтобы все участники сделки исполняли свои обязательства на 100%, сказал российский министр.

По информации, опубликованной после встречи министров, страны, ранее не выполнившие условия сделки, в сентябре дополнительно сократили добычу на 249 тыс. баррелей в сутки. Общий уровень исполнения сделки в прошлом месяце составил 102%. Следующее заседание мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 17 ноября.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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