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Рубрика: Общество

В Мексике обнаружили тысячи объектов древних цивилизаций

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Мексике ученые выявили более двух тысяч объектов доиспанских цивилизаций, применив технологию радарного исследования Lidar и проведя полевые изыскания в муниципалитете Канделария, Кампече.

Фото: Iwona Zych, CAS UW
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Краткий отчет об исследовании опубликован на сайте Национального института антропологии и истории (INAH). Исследование провела междисциплинарная группа. Сначала огромный район был изучен с воздуха. Ученые применили технологию радарного сканирования, которая позволяет выявлять аномалии под землей.

Полученные данные затем были проанализированы. Это помогло определить точные координаты археологических памятников, их размеры и форму. Затем были проведены полевые изыскания. Ученные разделили обследованный район на два условных участка.

На участке №1 протяженностью 223 км, который тянется от Паленке до Эскарсеги, на сегодняшний день пройдено около 131 км. На этом отрезке исследователи зарегистрировали 553 археологических памятников. Многие из них ранее не были известны ученым, о существовании других археологи знали, но ранее их не обследовали.

Внимание ученых привлекли два монументальных комплекса, которые расположены возле города Канделария. Один из них насчитывает 91 строение доиспанского периода. Это были как церемониальные здания, так и жилые дома. В частности, обнаружены пирамидальные основания, а также квадратные и прямоугольные фундаменты и террасы. Они скрыты под несколькими курганами.

Фото: iStock
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Под одним из них имеется крупное "подвальное помещение". Возможно, речь идет о естественной или искусственной пещере. Доиспанские народы Мезоамерики практиковали использование таких пещер - над ними, как правило, возводили пирамиды. А сами пустоты символизировали собой входы в загробный мир.

Второй комплекс состоит из 37 строений, также имеющих как монументальные религиозные, так и жилые характеристики. Ученые пока еще не обследовали его детально. В институте отмечают, что информация об этих комплексах пока ограничена, так как археологи все еще проводят разведку и не приступали к раскопкам.

Участок №2 протяженностью 234 км тянется от Эскарсега до Калкини. Его обследование подходит к концу. Здесь ученые выявили 1634 археологических памятника, включая жилые дома, общественные и культовые здания. Как и на участке №1, многие из этих памятников были задокументированы впервые.

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