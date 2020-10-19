Обвиняемые в неуплате налогов смогут расплатиться в ходе суда

Поправки в УПК ввели более гуманные правила для обвиняемых в неуплате налогов. Подсудимый сможет погасить свои долги в ходе процесса и получит шанс остаться свободным человеком. Соответствующий закон публикует "Российская газета".

Как пояснил "РГ" председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, поправки в Уголовно-процессуальный кодекс предусматривают прекращение уголовных дел по налоговым преступлениям при условии возмещения ущерба на любой стадии судопроизводства до удаления суда в совещательную комнату.

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев особо подчеркнул, что проект этого закона был внесен в Государственную Думу Верховным судом РФ.

"Одним из условий, способствующих формированию благоприятного делового климата, выступает гуманизация уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности", - говорит Вячеслав Лебедев.

Как пояснил в свою очередь председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, согласно предыдущей редакции закона, погасить ущерб от преступной деятельности было необходимо до момента назначения первого судебного заседания по делу.

На практике это вводило ограничение: если человек погасил долг после начала слушаний, на него гуманные правила уже вроде бы не распространяются. Кто не заплатил до суда, тот опоздал. Поэтому Верховный суд РФ и предложил расширить временные рамки.

Для привлечения к уголовной ответственности за неуплату налогов важно доказать умысел, просто ошибки в расчетах недостаточно, чтобы отправить на скамью подсудимых

При этом Владимир Груздев обратил внимание, что решение о прекращении уголовного дела будет применяться судом с учетом всех обстоятельств. По его мнению, принятые изменения в УПК РФ помогут усовершенствовать практику рассмотрения подобных дел, защитить бизнес от необоснованного уголовного преследования. Он также напомнил, что в конце прошлого года Верховный суд РФ разъяснил особенности привлечения к уголовной ответственности за налоговые преступления.

Принципиальный вопрос: чтобы отправить человека за решетку, правоохранители должны доказать умысел на уклонение от налогов. Просто ошибка в расчетах не наказуема. Привлекать к ответственности за налоговые преступления, согласно разъяснениям пленума Верховного суда страны, могут не только номинальных руководителей компаний, но и тех, кто руководил деятельностью организации через подставных лиц.

Фигурантом уголовного дела по неуплате налогов может стать в том числе предприниматель, осуществляющий свою деятельность через подставное лицо, например, безработного, который формально был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. В случае уклонения от налогов реальный организатор бизнеса будет проходить как исполнитель преступления, а подставное лицо - как пособник, при условии, если оно сознавало, что участвует в уклонении от уплаты налогов.

"Анализ судебной статистики свидетельствует о том, что обвиняемым в налоговых преступлениях зачастую экономически выгоднее уплатить судебный штраф, чем возмещать ущерб, включая неуплаченную сумму налогов, пени и штрафы, - сказал "РГ" советник Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн. - В этом нет ничего удивительного, поскольку законодательство в отдельных случаях предоставляет возможность выбора нереабилитирующего основания для прекращения уголовного дела".

Нововведение поможет государству возместить причиненный ущерб.

"По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, в 2019 году суды рассматривали уголовные дела за совершение налоговых преступлений (ст. 198-199.2 УК РФ) в отношении 1012 человек, - говорит Евгений Рубинштейн. - Из них осуждены были только 576 человек, то есть 57 процентов. В отношении остальных уголовные дела были прекращены по различным основаниям. Причем в связи с возмещением ущерба прекращены уголовные дела в отношении 20 человек, 3,5 процента от всех прекращенных, а в связи с уплатой судебного штрафа - 145 человек, 25 процентов".