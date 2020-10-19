Онлайн-сервисы продолжат расти и после пандемии

Новости

Москалькова: Закон о переводе осужденных сократит количество жалоб в ЕСПЧ 19.10.2020
Правительство оценит эффективность особых экономических зон в России 19.10.2020
В Москве скончались 49 пациентов с коронавирусом 19.10.2020
Оператор ГТС Украины сократит свои мощности на 70 процентов 19.10.2020
Новак: Сегодняшние цены на нефть адекватны ситуации на мировом рынке 19.10.2020
Население задолжало за тепло, свет и газ 185 миллиардов рублей 19.10.2020
В Петербурге ресторанам запретят работать по ночам из-за COVID-19 19.10.2020
Вакцину от СOVID-19 "Спутник V" будут поставлять в Перу и Аргентину 19.10.2020
Патриарх Кирилл утвердил отлучение схимонаха Сергия от церкви 19.10.2020
Граждане смогут участвовать в судебных заседаниях с помощью смартфона 19.10.2020
Объем введенных в оборот маркированных лекарств превысил 1 млрд упаковок 19.10.2020
Пашинян и Алиев заявили о готовности приехать в Москву на переговоры 19.10.2020
В Оренбуржье казаки открыли памятник "победителю Чапаева" 19.10.2020
СК РФ возбудил дело против турецкой компании 19.10.2020
Мишустин: Продолжим принимать решения по поддержке иностранных инвесторов 19.10.2020
В Петербурге четверо детей пострадали в ДТП со школьным автобусом 19.10.2020
В следственных изоляторах Москвы прекратили прием новых заключенных 19.10.2020
Под Тулой воспитательница детсада кормила ребенка силой 19.10.2020
Расходы на занятия спортом могут попасть в налоговый вычет по НДФЛ 19.10.2020
Госдума рассмотрит поправки о повышении НДФЛ на большие доходы 19.10.2020
На уроках физкультуры появятся программы дзюдо и регби 19.10.2020
Как в Крыму потратят выделенные на водоснабжение 50 миллиардов рублей 19.10.2020
В Петербурге из зала суда освободили женщину, расчленившую соседа 19.10.2020
Хуснуллин: Благодаря программе "Стимул" возводится 7 млн кв.м жилья 19.10.2020
В Конгрессе США предложили исключить Турцию из НАТО 19.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
13 премьер по ТВ и в Сети на текущей неделе
13 премьер по ТВ и в Сети на текущей неделе
Собянин рассказал, как остановить рост заболеваемости COVID-19
Собянин рассказал, как остановить рост заболеваемости COVID-19
Должны ли родители отвечать за преступления детей
Должны ли родители отвечать за преступления детей
19.10.2020 23:11
Рубрика: Экономика

Вирус удаленки

Онлайн-сервисы продолжат расти и после пандемии
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Столичный выпуск № 236(8290)
За время пандемии кратно выросли сервисы дистанционного образования, видео-конференц-связи, доставки, онлайн-шопинга. В отрасли при этом уверены, что рынок далек от своего максимума. Возможные сценарии его развития обсудили на форуме "Открытые инновации".

Коронавирус стал катализатором многих процессов. До этого основным стопором была привычка, считают представители удаленных сервисов. Первые интернет-магазины появились в конце 1990-х годов, но только сейчас получили широкое распространение. Так же происходило бы и с другими сервисами, но пандемия заставила людей покинуть зону комфорта раньше. Значительная часть потребителей навсегда останется в онлайне, уверены эксперты.

Фото: Photoxpress
Специалисты назвали три слагаемых успешной работы "на удаленке"

Законодательство только начало адаптироваться к новому укладу жизни. Замглавы Минцифры Максим Паршин возлагает большие надежды на механизм регуляторных (цифровых) песочниц, который позволит без нарушения действующего закона опробовать новые технологии и создать под них эффективную нормативную базу. Особенно важно это для телемедицины, которая во многом ограничена законодательно. Пандемия дала представителям отрасли надежду на то, что в ближайшее время будут решены вопросы с первичным приемом и постановкой диагноза через инструменты телемедицины (сейчас это запрещено).

Не все разработчики онлайн-сервисов оказались готовы к масштабированию бизнеса. Паршин напомнил, что государство выделило в этом году IT-гранты на 7,1 млрд рублей, а совместно с банками организованы льготные кредиты.

Экономика Бизнес Инновации Правительство Минцифры Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Мишустин: Экономика РФ прошла первую фазу пандемии лучше многих стран
Роспотребнадзор: В России нет новых мутаций коронавируса
Выплаты на детей без подачи заявлений продлят до 1 марта 2021 года
Эксперты Совбеза предложили изменить доктрину безопасности РФ
В Подмосковье запретили проведение спортивных мероприятий со зрителями
Что будет с курсом рубля, нефтью и биржей на этой неделе
Как бизнесу пережить коронакризис