Онлайн-сервисы продолжат расти и после пандемии

Коронавирус стал катализатором многих процессов. До этого основным стопором была привычка, считают представители удаленных сервисов. Первые интернет-магазины появились в конце 1990-х годов, но только сейчас получили широкое распространение. Так же происходило бы и с другими сервисами, но пандемия заставила людей покинуть зону комфорта раньше. Значительная часть потребителей навсегда останется в онлайне, уверены эксперты.
Законодательство только начало адаптироваться к новому укладу жизни. Замглавы Минцифры Максим Паршин возлагает большие надежды на механизм регуляторных (цифровых) песочниц, который позволит без нарушения действующего закона опробовать новые технологии и создать под них эффективную нормативную базу. Особенно важно это для телемедицины, которая во многом ограничена законодательно. Пандемия дала представителям отрасли надежду на то, что в ближайшее время будут решены вопросы с первичным приемом и постановкой диагноза через инструменты телемедицины (сейчас это запрещено).
Не все разработчики онлайн-сервисов оказались готовы к масштабированию бизнеса. Паршин напомнил, что государство выделило в этом году IT-гранты на 7,1 млрд рублей, а совместно с банками организованы льготные кредиты.