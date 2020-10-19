Онлайн-сервисы продолжат расти и после пандемии

За время пандемии кратно выросли сервисы дистанционного образования, видео-конференц-связи, доставки, онлайн-шопинга. В отрасли при этом уверены, что рынок далек от своего максимума. Возможные сценарии его развития обсудили на форуме "Открытые инновации".

Коронавирус стал катализатором многих процессов. До этого основным стопором была привычка, считают представители удаленных сервисов. Первые интернет-магазины появились в конце 1990-х годов, но только сейчас получили широкое распространение. Так же происходило бы и с другими сервисами, но пандемия заставила людей покинуть зону комфорта раньше. Значительная часть потребителей навсегда останется в онлайне, уверены эксперты.

Законодательство только начало адаптироваться к новому укладу жизни. Замглавы Минцифры Максим Паршин возлагает большие надежды на механизм регуляторных (цифровых) песочниц, который позволит без нарушения действующего закона опробовать новые технологии и создать под них эффективную нормативную базу. Особенно важно это для телемедицины, которая во многом ограничена законодательно. Пандемия дала представителям отрасли надежду на то, что в ближайшее время будут решены вопросы с первичным приемом и постановкой диагноза через инструменты телемедицины (сейчас это запрещено).

Не все разработчики онлайн-сервисов оказались готовы к масштабированию бизнеса. Паршин напомнил, что государство выделило в этом году IT-гранты на 7,1 млрд рублей, а совместно с банками организованы льготные кредиты.