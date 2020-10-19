Отличники "Тотального диктанта" в Лодзи получат книгу главного диктатора с автографом

Лауреат Пушкинского конкурса "Российской газеты" и координатор "Тотального диктанта" в польском городе Лодзь Камил Дыянкевич премирует самых грамотных участников акции книгой главного диктатора с автографом.

Напомним, что автором текстов для диктанта о космосе стал писатель Андрей Герасимов. Русист привез его книги из своей последней поездки в Москву.

Преподаватель русского языка в начальной школе и общеобразовательном лицее в Лодзи, Камил Дыянкевич, не в первый раз занимается организацией акции, связанной с продвижением русского языка в стране. Он популяризирует "великий и могучий" в Польше, не взирая на политику властей вокруг языка Пушкина. По словам педагога, пандемия нарушила планы провести диктант в школе в традиционной форме. Пришлось перейти на онлайн-формат.

В диктанте приняло участие более 30 человек, среди которых - школьники, студенты, жители Лодзинской области. Больше всего сложностей у пишущих, рассказывает Камил, было с выделением причастных и деепричастных оборотов, а также правописанием "О" безударной. Также, отмечает координатор акции, участники диктанта столкнулись с техническими неполадками.

"У кого-то не открывалась ссылка в Zoom, у другого программа требовала пароля, еще кто-то меня видел, но не слышал. Но все-таки большинству участников повезло, они осилили непростой диктант. Конечно же, я мог просто кинуть всем ссылку на трансляцию, но, как координатор, не хотел оставлять участников один на один со сложной русской грамматикой", - делится преподаватель.

Справка "РГ"

Тотальный диктант - ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. "Тотальный диктант - 2020" перенесен из-за пандемии с апреля на 17 октября. Столицей акции выбран Санкт-Петербург, где на главной площадке, в здании Главного штаба Эрмитажа, свой текст о жизни основателя русской теоретической космонавтики Константина Циолковского прочитал писатель Андрей Герасимов.