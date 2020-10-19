Овощеводам могут вернуть часть расходов на энергию

Минсельхоз вернулся к вопросу компенсации энергозатрат (газа и электроэнергии) для тепличных комплексов. В структуре себестоимости овощной продукции доля энергоресурсов на отдельных предприятиях уже превысила 50%. Это серьезно тормозит развитие отрасли, где на долю импорта приходится 35%.

По словам президента Плодоовощного союза Михаила Глушкова, в 2019 году импорт тепличных овощей составил 638,8 тыс. тонн. Сильнее всего мы зависим от томатов защищенного грунта - 558 тыс. тонн или 50,6%. Тогда как в Доктрине продовольственной безопасности обозначена самообеспеченность по овощам не менее 90%. При этом с 2015 года в овощеводство защищенного грунта вложено 250 млрд рублей. Отрасль является высоко социально-значимой - в ней работает 46 тыс. человек.

Однако, по мнению Глушкова, главным тормозом развития отрасли является рост тарифов на газ и электроэнергию, которые нужны теплицам для освещения и отопления. По данным Росстата, за пять лет тарифы на газ выросли на четверть, а на электричество почти на треть. Уже в 2020 году рост энергозатрат составил 2,8% по газу и 3,7% по электричеству.

Минсельхоз совместно с другими ведомствами предпринимали меры по снижению энергозатрат - в частности, для строительства теплиц определялись такие территории, где наблюдался профицит энергомощностей. Однако это не привело к снижению затрат. "Несмотря на принятые минсельхозом России в 2020 году меры господдержки по пролонгации инвесткредитов, сложившиеся сценарные условия и особенно продолжающийся рост тарифов на газ и электроэнергию делает современные тепличные комплексы низкорентабельными, что значительно повышает срок их окупаемости и неизбежно приведет к снижению темпов роста производства", - говорится в обращении Плодоовощного союза в минсельхоз.

1,25 миллиона тонн тепличных овощей планируется собрать в 2020 году в в зимних теплицах. С 2013 года их производство выросло более чем вдвое - с 538 тыс. тонн до 1,14 млн тонн

Минсельхоз поддержал инициативу союза о внедрении механизма субсидирования энергозатрат (газа и электроэнергии) тепличных комплексов.