Пандемия подстегнула спрос на велосипеды и электротранспорт

Пандемия коронавируса изменила отношение россиян к городскому транспорту: вместо метро, автобусов, трамваев и маршруток они выбирают индивидуальные средства передвижения, и речь идет не об автомобилях. "Газета.Ru" опросила аналитиков и представителей популярных маркетплейсов, рассказавших, что в этом сезоне жители России отдавали предпочтение велосипедам, самокатам и другому микротранспорту для поездок по городу.

Аналитики международной консалтинговой компании McKinsey отметили, что горожане выбирают индивидуальные средства передвижения, чтобы снизить риск заражения новой коронавирусной инфекцией, хотя раньше при выборе транспорта в приоритете у людей были скорость, стоимость и удобство.

Соответственно, новая тенденция сказалась на продажах этого типа товаров. Например, в этом сезоне на Wildberries почти в 20 раз выросли продажи велосипедов, также популярностью пользуется и электротранспорт. Электрические велосипеды на платформе покупали в 16 раз чаще, электросамокаты - в 11 раз, а гироскутеры - в 8 раз.

Аналитики "Авито" тоже отмечают повышенный спрос на электротранспорт. По их данным, с июня по сентябрь этого года в России рекордно подскочил спрос на электросамокаты, гироскутеры и подобные средства индивидуального передвижения. В этот период россияне интересовались их приобретением в 2,2 раза чаще, чем за этот же период в прошлом году.

Самый большой рост спроса на такого рода средства передвижения аналитики заметили в Красноярске и Тюмени - жители этих городов искали электротранспорт в 4,9 и 4,2 раза больше год к году соответственно. В Санкт-Петербурге интересовались электротранспортом в 4,1 раза больше, чем в июне-сентябре прошлого года; в Москве - чуть меньше, в 3,4.