Пашинян и Алиев заявили о готовности приехать в Москву на переговоры

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербаджана Ильхам Алиев выразили готовность приехать в Москву на переговоры. Об этом оба политика заявили независимо друг от друга.

По словам Пашиняна, "нагорнокарабахский конфликт должен решаться исключительно мирным путем". "Я готов приложить все необходимые усилия, чтобы достичь такого результата, в том числе и поехать, встретится, поговорить", - заявил армянский премьер в интервью агентству ТАСС. Он подчеркнул, что решение конфликта вокруг Нагорного Карабаха должно опираться на компромисс. "Если нет готовности с другой стороны, мы готовы бороться до конца за права нашего народа, за права наших соотечественников в Нагорном Карабахе. Я думаю, что это позиция правительства Армении, народа Армении, армянской диаспоры, я думаю, что это честная и конструктивная позиция", - отметил Пашинян.

"Мы всегда готовы встретиться и в Москве, и в любом другом месте, для того чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования", - заявил со своей стороны Алиев. Он напомнил, что российская сторона всегда играла важную роль в урегулировании конфликта. "Для этого есть объективные причины - как исторического характера, так и географического", - отметил президент Азербайджана, добавив, что Баку "готов для любых контактов". Тот факт, что когда поступило предложение о проведении встречи глав МИД в Москве, и азербайджанская сторона сразу согласилась, по его словам, о многом говорит. "Я неоднократно говорил, что Азербайджан привержен принципам урегулирования, которые были выработаны многолетним переговорным процессом. Мы готовы хоть завтра приостановить военные действия, если Армения будет вести себя конструктивно на переговорном треке", - заявил Алиев.