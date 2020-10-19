Песков заявил о беспрецедентном вызове пандемии

Все государства столкнулись с последствиями пандемии коронавируса для своих экономик, и то, насколько удастся их минимизировать - зависит от руководства страны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя по просьбе представителей СМИ опрос ВЦИОМ, по которому большинство респондентов считает, что худшие времена с точки зрения экономики еще впереди, Песков заметил: "Трудно сказать, потому что мы с вами столкнулись с достаточно беспрецедентным вызовом - пандемия, помимо основной угрозы для здоровья людей, имеет неизбежные последствия для глобальной экономики".

"И каждая страна сталкивается с последствиями в плане своей национальной экономики. Эти трудности не проходят, безусловно, мимо нас, это дополнительный груз, но насколько эффективно удастся минимизировать этот вызов для нашей экономики, будет зависеть от правительства, от руководства страны", - подчеркнул Песков.

"Ситуация весьма непростая во всем мире... много негативных последствий, и здесь каждая страна самостоятельно реализует антикризисные планы", - отметил представитель Кремля.