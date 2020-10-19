Почему опасен Android-смартфон без пароля. Четыре примера

На дворе стоит 2020 год, но многие люди до сих пор уверены, что блокировать смартфон защитным кодом не нужно, или используют слишком простой PIN. Мол, ничего интересного у них в смартфоне нет и быть не может. Кажется, настала пора переубедить их.

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Чем же опасен незаблокированный смартфон, доступ к которому открывается простым жестом свайпа наверх или вводом комбинации вроде "0000" или "1111"? Вот пять простых примеров.

1. "Моя переписка никому не может быть интересна", - говорят владельцы таких смартфонов. Ошибка (или лукавство) заключается в том, что это не только их переписка, но и их собеседников. А собеседники, возможно - и даже скорее всего! - будут против того, чтобы ее читали посторонние.

2. Книга контактов содержит очень и очень конфиденциальную информацию - имена и фамилии людей, а также принадлежащие им электронные адреса и телефоны, номера банковских карт. Вряд ли кто-то из них обрадуется, если его номер телефона или карты окажется в руках неизвестных ему людей.

3. Смартфон без защиты легко "обнулить" - сбросить до заводских настроек и потом избавиться. Современные модели могут попросить ввести пароль от аккаунта Google, однако не во всех устройствах предусмотрена такая опция. Разыскать такой смартфон будет невозможно, и вся информация, которая там хранилась, пропадет.

4. Используя похищенный или случайно найденный смартфон без блокировки, преступники могут вступать в переписку от лица владельца и, например, просить перевести им деньги. Если на смартфоне установлены приложения социальных сетей, то просьбы о "пожертвованиях" могут появиться и на страницах владельца устройства в Facebook, Twitter или "ВКонтакте".