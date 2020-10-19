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Рубрика: Экономика

Почта России выйдет на рынки страхования и бытовых услуг

Текст: Ирина Алпатова

Технологии страхования, грузоперевозок и бытовых услуг появятся у Почты России: компания заключила договоры с четырьмя стартапами-финалистами корпоративного акселератора, проведенного в партнерстве со Сколково.

По его итогам компания отобрала 10 проектов, которые встроились в бизнес-процессы Почты России и опробовали свои технологии. С четырьмя из них компания заключила договоры.

Фото: Гавриил Григоров/ ТАСС
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Один из стартапов, Insurion, страхует от задержек и потерь посылок, гарантируя клиентам выплаты в случае проблем с доставкой. Другой - "Союзгруз" - агрегатор грузового транспорта, который работает наподобие Uber. Молодая компания "ГорСерв" представляет из себя маркетплейс бытовых услуг, которые смогут заказывать клиенты Почты. Четвертый контракт подписан с компанией Geecko, которая занимается поиском и оценкой IT-персонала.

Остальные отобранные проекты продолжают прорабатывать взаимодействие с Почтой России.

"Для нашей компании цифровая повестка сейчас является ключевой, потому что в высококонкурентном мире e-commerce выживут лишь технологические компании с цифровой культурой", - отметил глава Почты России Максим Акимов.

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